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Realist Web Fest проведет в Ярославле уикенд веб-сериалов

7 июня
2022 год

Новости кино >>
7 июня 2022
Международный фестиваль веб-сериалов Realist проведет в Ярославле Realist Web Series Weekend. Согласно пресс-службе смотра, специальное событие пройдет с 29 по 31 июля. В программу мероприятия войдут новейшие российские веб-сериалы 2021-22 годов. Подать заявку на участие в конкурсной программе можно до 30 июня.

Realist Web Fest проведет в Ярославле уикенд веб-сериалов
фото: пресс-служба фестиваля

По словам создателя фестиваля Антона Калинкина, «Realist Web Fest всегда был площадкой международного открытого индустриального диалога, который, к сожалению, сегодня невозможен. Поэтому в этом году мы решили сделать специальное мероприятие с фокусом на российский контент. На сегодняшний день объем российской веб-сериальной индустрии значительно вырос и позволяет собрать большой конкурс с разнообразным качественным продуктом. Также мы в этом году знакомимся с новым местом проведения фестиваля – прекрасным городом Ярославлем».

Ярославль станет новой площадкой для смотра веб-сериалов, а жители города смогут познакомиться с этим форматом и посмотреть специальную программу лучших российских коротких сериалов.

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Для участия в основном конкурсе принимаются эпизоды веб-сериалов (в том числе пилоты), произведенные в 2021-м и 2022-м, хронометражем не более 25 минут. Заявки с указанием названия сериала, количества серий, имен авторов и исполнителей, а также с приложенными к письму синопсисом и, как минимум, одной серией проекта следует отправлять на info@webfestival.ru. Победителей Realist Web Series Weekend определит экспертное жюри.
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Realist Web Fest проведет в Ярославле уикенд веб-сериалов фотографии
Realist Web Fest проведет в Ярославле уикенд веб-сериалов фотографии
Realist Web Fest проведет в Ярославле уикенд веб-сериалов фотографии
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