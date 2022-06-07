Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк и Павел Трубинер снимаются в сериале «Загляни ему в голову»

События разворачиваются вокруг Анатолия Лунина (Жандаров) – в прошлом клинического психолога, а ныне консультанта в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову, и восстанавливать его мотивы. Анатолий знает, что его способности – психическая болезнь, которую ему приходится скрывать. Его начальник, полковник Покрасов (Трубинер) и журналистка Драпова (Урсуляк) стремятся разоблачить героя, но Лунина спасает заступничество высокого начальства – генерала Мордвинова (Смирнитский). Непростые отношения у Анатолия складываются и с коллегой – штатным психологом-криминалистом Ариной Солодовниковой (Валешная). Однако, с каждым новым делом ее мнение о нем меняется – Арина убеждается в профессионализме и необычном таланте Лунина.
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