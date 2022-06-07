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Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк и Павел Трубинер снимаются в сериале «Загляни ему в голову»

7 июня
2022 год

Новости кино >>
7 июня 2022

В Москве стартовали съемки остросюжетной драмы Валерии Ивановской «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым, Дарьей Урсуляк, Павлом Трубинером, Валентином Смирнитским и Марией Валешной в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», заказавшего сериал.

Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк и Павел Трубинер снимаются в сериале «Загляни ему в голову»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

События разворачиваются вокруг Анатолия Лунина (Жандаров) – в прошлом клинического психолога, а ныне консультанта в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову, и восстанавливать его мотивы. Анатолий знает, что его способности – психическая болезнь, которую ему приходится скрывать. Его начальник, полковник Покрасов (Трубинер) и журналистка Драпова (Урсуляк) стремятся разоблачить героя, но Лунина спасает заступничество высокого начальства – генерала Мордвинова (Смирнитский). Непростые отношения у Анатолия складываются и с коллегой – штатным психологом-криминалистом Ариной Солодовниковой (Валешная). Однако, с каждым новым делом ее мнение о нем меняется – Арина убеждается в профессионализме и необычном таланте Лунина.

В сериале производства «Кинокомпании Альянс» также появятся Михаил Пореченков, Любовь Толкалина, Ирина Розанова, Ян Цапник, Иван Охлобыстин, Александр Устюгов, Валерий Баринов, Михаил Полицеймако, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич, Павел Попов, Дмитрий Власкин, Алексей Демидов и Евгения Розанова. За визуальную составляющую отвечают оператор Пётр Воронцов, художник-постановщик Дмитрий Осипенко, художник по гриму Елена Цыбусова и художник по костюму Агнесса Ткачёва. Съемки пройдут в Москве и Московской области, а премьера состоится на телеканале «Россия».
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Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк и Павел Трубинер снимаются в сериале «Загляни ему в голову» фотографии
Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк и Павел Трубинер снимаются в сериале «Загляни ему в голову» фотографии
Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк и Павел Трубинер снимаются в сериале «Загляни ему в голову» фотографии
Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк и Павел Трубинер снимаются в сериале «Загляни ему в голову» фотографии
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Деконструкция «Белый рассвет»

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