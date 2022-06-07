Максим Емельянов не поддастся золотой лихорадке

Действие «Большой воды» разворачивается в маленьком таежном городке, где всем заправляет невидимый хозяин, чья империя построена на нелегальной добыче золота. Через старателей «хищников» легко попасть под жернова созданной им коррумпированной системы, которая, вопреки всему, защищает сама себя. В эти жернова попал «крепкий орешек» Егор (Емельянов), человек слова, принципов и чести. Он не желает подстраиваться под обстоятельства и мириться с властью хозяина, он хочет жить по совести. И этот единственный человек невероятным усилием сможет сломать то, что не могли сделать сотни людей до него. Только сила его духа поможет ему добиться справедливости.
«Я искренне горд тем, что в роли Егора в картине "Большая вода", могу отдать дань военным морякам, их принципиальности, мужественности, глубокому чувству долга и чести. Эта тема очень близка мне хотя бы потому, что я вырос как раз в семье военного моряка. Мой герой – военный, он преисполнен благородства, чести, обладает несгибаемым внутренним стержнем, благодаря которому Егор, вернувшись со службы, способен точно оценить весь трагизм ситуации, которая сложилась в его родном поселке. Он знает наверняка, что золото – это коварный металл, который не стоит человеческих жизней и поломанных судеб. Он не испытывает сомнений и вступает в борьбу с алчностью и гнетущим режимом "заболевших" золотой лихорадкой», – поделился Максим Емельянов.
Для генерального продюсера киностудии Team Films Теймура Джафарова «Большая вода» интересна тем, что он «вырос на произведениях Фенимора Купера и Джека Лондона, и это история про мужской героизм, про мужественность, про брутальность, про то как люди, вопреки обстоятельствам и силе природы, делают свое дело. Картина очень приятна мне эстетически, изобразительно, я надеюсь, что у операторов получится ее хорошо отработать, потому что мы снимаем реки, леса, большой сибирский масштаб, который должен импонировать зрителям НТВ».
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