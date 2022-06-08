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Онлайн-кинотеатр Kion покажет поздние работы Станислава Говорухина

8 июня
2022 год

Новости кино >>
8 июня 2022
В онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера фильмов советского и российского актера и режиссера Станислава Говорухина. Кинокартины «Благословите женщину», «Не хлебом единым», «Артистка», «В стиле jazz» и Weekend будут доступны подписчикам сервиса с 10 июня. Это официальный цифровой релиз этих фильмов — ранее их не было ни на одной из платформ, уточняет пресс-служба компании «МТС».

Онлайн-кинотеатр Kion покажет поздние работы Станислава Говорухина
фото: пресс-служба компании «МТС»

Станислава Говорухина любят многие поколения зрителей как в России, так и в мире. Его народными хитами по сей день являются «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя» и «Ворошиловский стрелок». Работы нулевых пользовались не меньшим успехом. В позднем творчестве режиссер неизменно говорит о вечных темах — любви и смерти, жизни в тяжелых условиях, личностном кризисе. В сценариях он по традиции опирается на литературный первоисточник. «Благословите женщину», например, история любви по мотивам повести Ирины Грековой «Хозяйка гостиницы». «Не хлебом единым» — экранизация одноименного романа Владимира Дудинцева. «В стиле jazz» — адаптация пьесы Ксении Степанычевой, а Weekend — детективный нуар по мотивам романа Ноэля Калефа «Лифт на эшафот».

Роли в поздних фильмах Станислава Говорухина исполнили его любимые актеры, с некоторыми из которых он работал и на ранних своих картинах. Это Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Инна Чурикова, Михаил Елисеев, Виктор Сухоруков, Алексей Петренко, Евгения Добровольская, Мария Аронова, Юрий Степанов, Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, Фёдор Бондарчук, Юлия Ауг, Михал Жебровский, Аглая Шиловская, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, а также Максим Матвеев, Юлия Пересильд, Екатерина Гусева и Александр Домогаров.

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Картины Говорухина отмечали на различных фестивалях и премиях. «Благословите женщину» удостоился «Ники» за лучшую женскую роль второго плана (Чурикова). «Не хлебом единым» увел с собой главный приз фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге. «Артистка» отмечена тремя «Золотыми орлами» — за лучшую женскую роль (Добровольская), женскую роль второго плана (Аронова) и мужскую роль второго плана (Александр Абдулов).
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обсуждение >>
№ 1
_free_soul_   8.06.2022 - 11:25
Станислав Говорухин очень талантливый и популярный, он сделал достаточно много достойных фильмов. Как минимум, его работы "Десять негритят" и "Ворошиловский стрелок" знают все. Я думаю,... читать далее>>
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Александр АбдуловМария АроноваЮлия АугАлександр БалуевФёдор БондарчукСтанислав ГоворухинИрина ГрековаЕкатерина ГусеваЕвгения ДобровольскаяФёдор ДобронравовАлександр ДомогаровВладимир ДудинцевМихаил ЕлисеевМихаил ЕфремовМихал ЖебровскийМаксим МатвеевДмитрий ПевцовЮлия ПересильдАлексей ПетренкоЮрий СтепановВиктор СухоруковСветлана ХодченковаИнна ЧуриковаАглая ШиловскаяЕлена Яковлева
фильмы
АртисткаБлагословите женщинуВ стиле jazzВорошиловский стрелокДесять негритятМесто встречи изменить нельзяНе хлебом единымУик-энд

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