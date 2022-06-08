Онлайн-кинотеатр Kion покажет поздние работы Станислава Говорухина

Станислава Говорухина любят многие поколения зрителей как в России, так и в мире. Его народными хитами по сей день являются «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя» и «Ворошиловский стрелок». Работы нулевых пользовались не меньшим успехом. В позднем творчестве режиссер неизменно говорит о вечных темах — любви и смерти, жизни в тяжелых условиях, личностном кризисе. В сценариях он по традиции опирается на литературный первоисточник. «Благословите женщину», например, история любви по мотивам повести Ирины Грековой «Хозяйка гостиницы». «Не хлебом единым» — экранизация одноименного романа Владимира Дудинцева. «В стиле jazz» — адаптация пьесы Ксении Степанычевой, а Weekend — детективный нуар по мотивам романа Ноэля Калефа «Лифт на эшафот».
Картины Говорухина отмечали на различных фестивалях и премиях. «Благословите женщину» удостоился «Ники» за лучшую женскую роль второго плана (Чурикова). «Не хлебом единым» увел с собой главный приз фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге. «Артистка» отмечена тремя «Золотыми орлами» — за лучшую женскую роль (Добровольская), женскую роль второго плана (Аронова) и мужскую роль второго плана (Александр Абдулов).
обсуждение >>