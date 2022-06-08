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Феминистка Кристина Кучеренко перевоспитает токсичного «альфача» Антона Артемьева

8 июня
2022 год

Новости кино >>
8 июня 2022
В Москве начались съемки десятисерийного драмеди «Цыцгендер» в рамках молодежной линейки Start Young. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Start, главные роли в сериале исполнят Кристина Кучеренко и Антон Артемьев. Режиссерское кресло занял Радик Рахимов, чей документальный фильм «АльфаРомео» о брутальном женоненавистнике в 2020 году получил главный приз IV Фестиваля нового российского кино «Горький fest» и вошел в программу «Артдокфеста».

Феминистка Кристина Кучеренко перевоспитает токсичного «альфача» Антона Артемьева
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«В поисках яркого конфликта для сериала я вспомнил, что однажды снял документальный фильм про такого токсичного альфача, и подумал, что если мужлана будет перевоспитывать феминистка, то получится интересное исследование. "Цыцгендер" о молодых и для молодых, он про столкновение нового и старого, в котором новое отчаянно хочет победить. Потому что новое лучше. Каждое новое поколение лучше предыдущего», — убежден Радик Рахимов.

По сюжету интерсекциональная фемактивистка Даша (Кучеренко) из провинциального Жигулёвска хочет доказать патриархальному отцу важность феминизма. Но, чтобы осуществить желаемое, ей нужно стать популярной блогершей и получить столичный грант на просветительский проект в родном городе. Ради этого она начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного «альфача» и бойца без правил Антона (Артемьев), которого случайно встречает в поезде по дороге в Москву.

Феминистка Кристина Кучеренко перевоспитает токсичного «альфача» Антона Артемьева
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам Кристины Кучеренко, она «знакомилась с литературой и историей первых суфражисток и феминисток, которые своим активизмом смогли изменить мир. Но феминистки и их идеи с годами эволюционировали. Тут появилась проблема: мне нужно было больше современной информации, я не знала куда "копать". Но мне повезло — в нашей съемочный команде есть феминистки, в которых я нахожу отражение своей Даши. Они мне очень помогают, присылая ссылки на соцсети известных фемактивисток, за которыми я теперь наблюдаю. Это очень образованные, осознанные и интересные девушки».

В сериале также сыграют Денис Власенко, Валентина Ельшанская, Фёдор Лавров, Алексей Макаров, Алёна Швиденкова, Эвелина Блёданс, Карина Александрова, Кирилл Батишта, Павел Баршак, Кристина Работенко, Евгения Вайс, Иван Литвиненко, Ульяна Перетолчина, Таша Цветкова, Павел Осадчий, Дмитрий Дорохов, Юлия Абдель-Фаттах, Владимир Симонов, Василий Копейкин и Роман Плопер. «Цыцгендер» является совместным проектом Start и «Киностудии КИТ». Съемки будут проходить в Москве и Московской области до конца июля, выход сериала запланирован на конец 2022-го эксклюзивно в онлайн-кинотеатре.

Феминистка Кристина Кучеренко перевоспитает токсичного «альфача» Антона Артемьева
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Для роли в "Цыцгендере" я занимался пять раз в неделю боксом и два-три раза ходил в спортзал, в котором тренируются чемпионы мира и бойцы лиг Hardcore, Top Dog. Тренер ставил мне технику, будто готовил к чемпионату мира по боксу. На тренировки ходили интересные, в чем-то забавные персонажи, я наблюдал за ними. Еще смотрел документальные фильмы и интервью с боксерами, вдохновлялся Томом Харди — мастером перевоплощения с яркой харизмой, пересмотрел "Воина", "Бронсона", мини-сериал "Прикуп", ну и, конечно, затер до дыр документалку Радика "АльфаРомео". Каждый раз, когда я ее пересматривал, пытался присвоить что-то своему персонажу, этот докфильм — просто пушка», — рассказал Антон Артемьев.

Молодежная линейка Start Young была запущена в мае этого года. Первым сериалом стал «Смычок» c Марком Эйдельштейном.
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