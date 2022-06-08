Феминистка Кристина Кучеренко перевоспитает токсичного «альфача» Антона Артемьева

В Москве начались съемки десятисерийного драмеди «Цыцгендер» в рамках молодежной линейки Start Young. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Start, главные роли в сериале исполнят Кристина Кучеренко и Антон Артемьев. Режиссерское кресло занял Радик Рахимов, чей документальный фильм «АльфаРомео» о брутальном женоненавистнике в 2020 году получил главный приз IV Фестиваля нового российского кино «Горький fest» и вошел в программу «Артдокфеста».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«В поисках яркого конфликта для сериала я вспомнил, что однажды снял документальный фильм про такого токсичного альфача, и подумал, что если мужлана будет перевоспитывать феминистка, то получится интересное исследование. "Цыцгендер" о молодых и для молодых, он про столкновение нового и старого, в котором новое отчаянно хочет победить. Потому что новое лучше. Каждое новое поколение лучше предыдущего», — убежден Радик Рахимов.
По сюжету интерсекциональная фемактивистка Даша (Кучеренко) из провинциального Жигулёвска хочет доказать патриархальному отцу важность феминизма. Но, чтобы осуществить желаемое, ей нужно стать популярной блогершей и получить столичный грант на просветительский проект в родном городе. Ради этого она начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного «альфача» и бойца без правил Антона (Артемьев), которого случайно встречает в поезде по дороге в Москву.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам Кристины Кучеренко, она «знакомилась с литературой и историей первых суфражисток и феминисток, которые своим активизмом смогли изменить мир. Но феминистки и их идеи с годами эволюционировали. Тут появилась проблема: мне нужно было больше современной информации, я не знала куда "копать". Но мне повезло — в нашей съемочный команде есть феминистки, в которых я нахожу отражение своей Даши. Они мне очень помогают, присылая ссылки на соцсети известных фемактивисток, за которыми я теперь наблюдаю. Это очень образованные, осознанные и интересные девушки».
«Для роли в "Цыцгендере" я занимался пять раз в неделю боксом и два-три раза ходил в спортзал, в котором тренируются чемпионы мира и бойцы лиг Hardcore, Top Dog. Тренер ставил мне технику, будто готовил к чемпионату мира по боксу. На тренировки ходили интересные, в чем-то забавные персонажи, я наблюдал за ними. Еще смотрел документальные фильмы и интервью с боксерами, вдохновлялся Томом Харди — мастером перевоплощения с яркой харизмой, пересмотрел "Воина", "Бронсона", мини-сериал "Прикуп", ну и, конечно, затер до дыр документалку Радика "АльфаРомео". Каждый раз, когда я ее пересматривал, пытался присвоить что-то своему персонажу, этот докфильм — просто пушка», — рассказал Антон Артемьев.
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