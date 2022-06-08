Илья Коробко вернулся в отель «Гельвеция» в «Записках отельера»

По словам исполнителя главной роли Ильи Коробко, «второй сезон будет более насыщенным, чем предыдущий: больше динамики, юмора и курьезных ситуаций! Новые герои и приключения, интриги и, конечно, любовь. На площадке царила прекрасная атмосфера дружбы и творчества. Режиссер Радда Новикова умеет создавать вокруг себя чудесные условия для работы».
Новый сезон, состоящий из 12 серий, продолжает рассказывать историю Александра, который получает от отца-миллиардера Павла люксовый бутик-отель. Это не просто подарок, но и попытка дать сыну возможность проявить способности, взять на себя хоть немного ответственности. Но Александр, дерзкий и совсем не простой герой, вопреки ожиданиям отца становится «играющим на поле» владельцем, принимающим личное и непосредственное участие в активной жизни отеля. В новом сезоне на управление отелем, как и на все наследство Павла, у Александра появляется прямой конкурент – молодая амбициозная «мачеха» Ирина с темным прошлым. А за сердце молодого директора ведут активную борьбу сразу две претендентки – Лиана и Оксана.
фото: пресс-служба киностудии Team Films
«Репер ST снимался впервые, сыграл целую романтическую линию с героиней, все были в восторге от его дебюта. Куценко заехал сняться между гастролями, нам пришлось все выставить и ждать его уже после смены, он шикарно сыграл, несмотря на усталость и скорый поезд. Алёна Свиридова привезла свои костюмы для съемок, и мы отобрали шикарную шубу. Алексей Кортнев с неповторимой иронией сыграл самого себя. В этом сезоне будет и делегация из Шотландии, и знаменитый питерский Летучий Голландец, и прогулки по городу, и усиленный любовный треугольник между Сашей, Лианой и Оксаной. Новая роскошная героиня-Ирочка, новые яркие герои. Новые ситуации, даже детективные, в них снялся любимец зрителей Леонид Каневский. Романтика и юмор, трогательность и человечность, камерность историй и интерьеров отеля Гельвеция, замечательные питерские актеры», – рассказала режиссер Радда Новикова.
Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге в отеле «Гельвеция». Реальная локация, с которой зритель редко сталкивается в жизни, является особой гордостью съемочной группы. Владелец отеля и автор бестселлеров Юнис Теймурханлы принимал активное участие в съемочном процессе.
фото: пресс-служба киностудии Team Films
«Сериал мне кажется успешным хотя бы потому, что это экранизация по мотивам моих собственных произведений. Безусловно, мне это очень приятно, я считаю, что мои истории, мои рассказы достойны быть экранизоваными. Подобралась отличная команда в лице Теймура Джафарова, Джаника Файзиева и режиссера Радды Новиковой, мне очень нравится, как она работает, ровно, как и вся команда, которая работала на съемках сериала. На очень высоком уровне и подборка актеров – такими я себе их и представлял, когда описывал события. Что касается особенностей сериала – безусловно, это локация. Съемки в реально действующем отеле добавляют глубины, погружают в атмосферу реальной жизни гостиницы. Конечно, это был не простой экспериенс: нам постоянно приходилось останавливать съемочный процесс, когда на горизонте появлялись гости. Ночные съемки – это отдельная эпопея соблюдения тишины и множество комичных ситуаций, когда гости забывали о съемках и выходили в халатах или по своим делам. Все истории, которые я описываю и которые взяты за основу сценария –основаны на реальных событиях. Гостиница, по сути – это живой дом, здесь люди отдыхают, работают, радуются и плачут, находят и теряют любовь. Когда наблюдаешь за этим и описываешь это – понимаешь, насколько многогранна наша жизнь», – высказал свое мнение о сериале Юнис.
Второй сезон написан в большем хронометраже — серии по 20 минут каждая, что позволяет добавить глубину повествованию и раскрыть темы взаимоотношений героев.
«Мы хотели сделать второй сезон интереснее для зрителя, более ярким. Практически в каждой серии камео-роль играют звезды кино и эстрады. Есть значительные изменения и по формату: если предыдущий сезон представлен в виде маленьких web-серий, то сейчас мы вышли на полноценный сериальный формат по всем стандартам драмеди с небольшими ситкомовскими отступлениями. Мне кажется, он получился лучше, и это классно – наращивать обороты и делать второй сезон лучше первого, который, определенно, имел зрительский успех. Я надеюсь, наши зрители, в том числе и новые, получат удовольствие от этих историй», — прокомментировал генеральный продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров.
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