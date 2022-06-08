Валентина Мазунина, Лина Миримская и Виктория Заболотная снимаются во втором сезоне «Иванько»

По сюжету, после событий первого сезона все главные героини – учительница английского Валя (Миримская), тамада Настя (Мазунина), учительница биологии Яся (Заболотная) – сильно изменились, и в начале новых серий им предстоит решить вопросы с отношениями и дружбой, которые подверглась серьезным испытаниям. Немало времени в сезоне будет уделено судьбам и проблемам мужских персонажей – барда Кости (Вертков), серьезного мужчины Макара (Шведов) и раздолбая Лехи (Тройник), а также линиям младших героев – студентки Даши и школьника Елисея, через которых авторы сериала расскажут зрителям о взрослении и обретении самостоятельности.
По словам Ксении Ворониной, «будет еще смешнее и драматичнее! Но любой проект делается потому, что автор хочет что-то донести, а не просто посмеяться. Наш сериал называют "психотерапией", потому что он дает возможность посмотреть на близкие и понятные проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый день. Такие проблемы не решаются просто, это, скорее, вопросы себе: чего я хочу, что я могу для этого сделать, правильно ли я определяю свои желания, какие у меня отношения с окружающими, как мне мою жизнь выправить так, чтобы меня все устраивало. Мы поднимаем вопросы, на которые нет правильных ответов. Все актеры очень соскучились по сериалу, были рады вспомнить своих персонажей и смеялись на читках: они задавали вопросы, привносили свои идеи и толкования. Это очень ценно, когда исполнители ролей настолько сживаются с персонажами, что начинают думать и мыслить, как они, и чувствовать, как они. В такие моменты проект сильно обогащается».
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