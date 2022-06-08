Валентина Мазунина, Лина Миримская и Виктория Заболотная снимаются во втором сезоне «Иванько»

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По спектаклю Театра Наций «Жанна» поставили мелодраму c Ксенией Раппопорт и Евгением Мироновым

Илья Коробко вернулся в отель «Гельвеция» в «Записках отельера»

8 июня

Картину Михаила Бородина «Продукты 24» покажут в шести российских городах

Показы фильма-участника Берлинале-2022 пройдут с 4 по 11 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Хабаровске