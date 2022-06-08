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По спектаклю Театра Наций «Жанна» поставили мелодраму c Ксенией Раппопорт и Евгением Мироновым

8 июня
2022 год

Новости кино >>
8 июня 2022

Константин Статский завершил съемки мелодрамы по спектаклю Театра Наций «Жанна» с Ксенией Раппопорт, Александром Новиным, Таисией Вилковой и Евгением Мироновым в главных ролях. Производством фильма, который войдет в линейку IVI Originals, занимается «Студия Третий Рим». За визуальную составляющую отвечает оператор Максим Осадчий. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.

По спектаклю Театра Наций «Жанна» поставили мелодраму c Ксенией Раппопорт и Евгением Мироновым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

По словам продюсера картины Евгения Миронова, «это женская история, и, наверное, зрительницы могут ассоциировать себя с Жанной, вспомнить то, через что прошли сами. Наша героиня всю жизнь в борьбе, в борьбе за существование, а не просто за успех. Она всю жизнь доказывает миру и себе, в первую очередь, что она достойна лучшей жизни, любви. Но увлёкшись этой борьбой, она теряет какие-то человеческие качества, становится жестокой. И вот тогда возникает вопрос – стоят ли эти усилия такой большой цены или нет? Ну, и конечно, это мелодрама – мелодрама, которая приобретает какой-то эпический характер, потому что история становится почти древнегреческой».

Зрителям расскажут историю пятидесятилетней self-made woman Жанны (Раппопорт), прошедшей через многое в 90-е годы: нищету, предательство, смерть близких. Теперь у нее своя торговая компания, роскошная квартира и красивый молодой любовник Андрей (Новин). Кажется, кроме молодости у Жанны есть все. Но идиллия рушится в один день – Андрей объявляет Жанне, что уходит к девушке Кате (Вилкова), которая ждет от него ребенка.

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«Мы живем в интересное время, когда в обществе меняются гендерные роли. Меня эта проблема волнует, и, собственно, наша картина – мои размышления на тему. Мы подталкиваем зрителя к вопросам "что такое возраст?", "соотносит ли человек свое тело с тем мироощущением, которое у него внутри или нет?", "что такое любовь?", "что такое счастье?". А по большому счету, "Жанна" – это не просто история женщины. Это история страны», — говорит режиссер Константин Статский.
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По спектаклю Театра Наций «Жанна» поставили мелодраму c Ксенией Раппопорт и Евгением Мироновым фотографии
По спектаклю Театра Наций «Жанна» поставили мелодраму c Ксенией Раппопорт и Евгением Мироновым фотографии
По спектаклю Театра Наций «Жанна» поставили мелодраму c Ксенией Раппопорт и Евгением Мироновым фотографии
По спектаклю Театра Наций «Жанна» поставили мелодраму c Ксенией Раппопорт и Евгением Мироновым фотографии
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