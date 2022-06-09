Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Невеселая ферма: новый трейлер долгожданного второго сезона «Саги о Винланде»

9 июня
2022 год

Новости кино >>
9 июня 2022
Второй сезон аниме «Сага о Винланде» обзавелся свежим трейлером.



В видео показали уже повзрослевшего протагониста Торфинна, попавшего в рабство к фермеру из Ютландии по имени Кетиль. Возмужавший герой оказался на перепутье: идти и дальше тропой мести или все-таки потратить усилия на мирное дело. Прочие подробности можно найти в одной из наших предыдущих новостей о проекте.

Читать Подробно о «Семье шпиона» — главном хите студии Wit прямо сейчас
Несмотря на то, что сериал переехал от WitРейтинг короля», «Семья шпиона») на студию MAPPAМагическая битва», «Юри на льду»), команда и стилистика аниме остались неизменными. Режиссер Сюхэй Ябута сразу оговорился, что показанные кадры взяты непосредственно из новых эпизодов, так что понижения планки качества можно не бояться.

Невеселая ферма: новый трейлер долгожданного второго сезона «Саги о Винланде»


Точной даты релиза пока нет, но запуск запланирован на январь следующего года. Ябута уверен, что целиком экранизирует мангу Макото Юкимуры, которая еще не закончена.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
what_a_world   9.06.2022 - 11:25
Почему-то именно это аниме не очень зашло( Если другие есть очень хорошие примеры, как атака титанов, то сага прям слишком тягомотная читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   9.06.2022 - 09:10
оооо, ура! очень понравился трейлер! супер как долго ждала его)) надеюсь, что не провалится второй сезон) но вообще вряд ли) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Детство лидера: «Рейтинг короля» — аниме, которое возвращает веру в людей
Все империи заканчивают одинаково: урок истории с «Атакой титанов»
Поиск по меткам
MAPPAWitАнимацияаниме
персоны
Сюхэй Ябута
фильмы
Магическая битваРейтинг короляСага о ВинландеСемья шпионаЮри на льду

фотографии >>
Невеселая ферма: новый трейлер долгожданного второго сезона «Саги о Винланде» фотографии
Невеселая ферма: новый трейлер долгожданного второго сезона «Саги о Винланде» фотографии
Невеселая ферма: новый трейлер долгожданного второго сезона «Саги о Винланде» фотографии
Невеселая ферма: новый трейлер долгожданного второго сезона «Саги о Винланде» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Зиновий Ройзман
6 июня ушёл из жизни режиссёр Зиновий Ройзман.
Тамара Елисеева
6 июня ушла из жизни актриса Тамара Елисеева.
Темур Чхеидзе
5 июня ушёл из жизни режиссёр Темур Чхеидзе.

День рождения >>

Пётр Баранчеев
Всеволод Болдин
Лукерья Ильяшенко
Георгий Куликов
Линда Лапиньш
Елена Панова
Сергей Плотников (II)
Анна Табанина
Григорий Шевчук
Франсуаза Арнуль
Виргилиуш Грынь
Джонни Депп
Люсьен Лависконт
Натали Портман
Майкл Джей Фокс
Вальтраут Хаас
все родившиеся 9 июня >>

Афиша кино >>

Достучаться до небес
драма, криминальный фильм
Германия, 1997
Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Два холма (сериал)
комедийная антиутопия
Россия, 2022
Чиполлино
детский фильм, сказка, экранизация
СССР, 1961
Пропавшая
триллер
США, 2022
Американская «мечта»
драма, социальная драма
США, 2020
Голоса Арктики
Россия, 2022
Кощей. Похититель невест
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Молодой человек
комедия
Россия, 2022
Одержимые
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2021
Одна
фильм-катастрофа
Россия, 2022
Эннио. Маэстро
биография, музыкальный фильм
Бельгия, Италия, Нидерланды, Япония, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram