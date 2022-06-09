Невеселая ферма: новый трейлер долгожданного второго сезона «Саги о Винланде»

Второй сезон аниме «Сага о Винланде
» обзавелся свежим трейлером.
В видео показали уже повзрослевшего протагониста Торфинна, попавшего в рабство к фермеру из Ютландии по имени Кетиль. Возмужавший герой оказался на перепутье: идти и дальше тропой мести или все-таки потратить усилия на мирное дело. Прочие подробности можно найти в одной
из наших предыдущих новостей о проекте.
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Подробно о «Семье шпиона» — главном хите студии Wit прямо сейчас
Несмотря на то, что сериал переехал от Wit
(«Рейтинг короля
», «Семья шпиона
») на студию MAPPA
(«Магическая битва
», «Юри на льду
»), команда и стилистика аниме остались неизменными. Режиссер Сюхэй Ябута
сразу оговорился, что показанные кадры взяты непосредственно из новых эпизодов, так что понижения планки качества можно не бояться.
Точной даты релиза пока нет, но запуск запланирован на январь следующего года. Ябута уверен
, что целиком экранизирует мангу Макото Юкимуры
, которая еще не закончена.
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