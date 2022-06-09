Джулия Гарнер станет Мадонной

Джулия Гарнер
сыграет Мадонну
в биографическом фильме о знаменитой певице, уверяет Variety
.
На роль королевы поп-музыки также претендовали Флоренс Пью
, Одесса Янг
, Алекса Деми
, Скай Феррейра и Бебе Рекша. Процесс прослушивания был изнурительным, так как для музыкальной постановки требовались приличные вокальные данные и танцевальные навыки.
Ленту поставит сама певица. Она же написала сценарий в соавторстве с Эрин Крессидой Уилсон
. На ранних стадиях разработки с Мадонной сотрудничала Диабло Коди
, но впоследствии их пути разошлись. Производством картины занимается студия Universal Pictures, продюсером числится Эми Паскаль
.
Информация о байопике впервые появилась в 2016 году. Тогда Universal сообщила о намерении
снять картину о Мадонне, вызвав большое недовольство певицы. На следующий год в сети обсуждали новость
о том, что Мадонну в молодости сыграет дочь Майкла Джексона
— Пэрис. Однако проект не был запущен в работу.
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