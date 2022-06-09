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Джулия Гарнер станет Мадонной

9 июня
2022 год

Новости кино >>
9 июня 2022
Джулия Гарнер сыграет Мадонну в биографическом фильме о знаменитой певице, уверяет Variety.

На роль королевы поп-музыки также претендовали Флоренс Пью, Одесса Янг, Алекса Деми, Скай Феррейра и Бебе Рекша. Процесс прослушивания был изнурительным, так как для музыкальной постановки требовались приличные вокальные данные и танцевальные навыки.

Джулия Гарнер / Мадонна
фото: people.com

Ленту поставит сама певица. Она же написала сценарий в соавторстве с Эрин Крессидой Уилсон. На ранних стадиях разработки с Мадонной сотрудничала Диабло Коди, но впоследствии их пути разошлись. Производством картины занимается студия Universal Pictures, продюсером числится Эми Паскаль.

Информация о байопике впервые появилась в 2016 году. Тогда Universal сообщила о намерении снять картину о Мадонне, вызвав большое недовольство певицы. На следующий год в сети обсуждали новость о том, что Мадонну в молодости сыграет дочь Майкла Джексона — Пэрис. Однако проект не был запущен в работу.
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