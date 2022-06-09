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Лулу Уилсон расправится с Шоном Уильямом Скоттом в сиквеле «Бекки»

9 июня
2022 год

Новости кино >>
9 июня 2022
Лулу Уилсон вернется к своей роли в сиквеле хоррор-триллера 2020 года «Бекки», получившем подзаголовок «Гнев Бекки». По информации Deadline, в фильме также сыграет Шон Уильям Скотт.

Лулу Уилсон расправится с Шоном Уильямом Скоттом в сиквеле «Бекки»
фото: кадр из фильма «Бекки»

В оригинале Джонатана Милотта и Кэри Мерниона 13-летняя Бекки уже год не может смириться со смертью матери. Девушка обижена на весь мир, а особенно — на отца, который в ее любимый лесной дом пригласил свою любовницу с сыном и объявил, что собирается жениться. Бекки убегает в лес, но не успевает толком поистерить, так как в дом проникает банда сбежавших из тюрьмы нацистов и берет остальных в заложники. Им очень нужен некий ключ, который они когда-то спрятали в подвале, но Бекки не верит, что, заполучив желаемое, они уберутся восвояси, поэтому решает дать уголовникам отпор. Лента имела успех, несмотря на то, что была выпущена в разгар пандемии коронавируса.

После событий первой части прошло два года, в течение которых в жизни Бекки все было спокойно. Затем она оказывается лицом к лицу с лидером фашистской организации Дэррилом (Скотт) накануне организованного нападения.

Читать рецензию «Бекки»: Осторожно — злая девочка с собакой!

Авторами сценария и режиссерами фильма «Бекки 2: Гнев Бекки» выступают Мэтт Энджел и Сюзанна Кут, снявшие хоррор-триллер «Дом на продажу». За финансирование производства отвечают Media Finance Capital и Rainmaker Films. Милотт, Мернион, Скотт и Уилсон числятся продюсерами продолжения, которое планируется выпустить в начале 2023 года.
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