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«Охотники за привидениями» получат мультсериал

9 июня
2022 год

Новости кино >>
9 июня 2022
«Охотники за привидениями» продолжатся на стриминговом сервисе Netflix в виде мультсериала. Его продюсерами числятся создатели «Наследников» Джейсон Райтман и Гил Кинан, уточняет Variety.

Джейсон Райтман и Гил Кинан
фото: awn.com

В истории серии это третье анимационное шоу после «Настоящих охотников за привидениями» и «Экстремальных охотников за привидениями».

Первая часть «Охотников за привидениями» с Биллом Мюрреем, Дэном Эйкройдом, Харольдом Рамисом, Сигурни Уивер, Риком Моранисом, Энни Поттс, Уильямом Этертоном и Эрни Хадсоном была поставлена Айвеном Райтменом и выпущена на большие экраны в 1984 году. Через пять лет последовал сиквел, после чего про игровые продолжения шли лишь разговоры. До тех пор, пока в 2016-м не появился на свет неудачный женский ребут. Серию реабилитировали спустя пять лет, когда вышли «Наследники» с участием оригинального актерского состава.
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