«Охотники за привидениями» получат мультсериал

«Охотники за привидениями
» продолжатся на стриминговом сервисе Netflix в виде мультсериала. Его продюсерами числятся создатели «Наследников
» Джейсон Райтман
и Гил Кинан
, уточняет Variety
.
В истории серии это третье анимационное шоу после «Настоящих охотников за привидениями
» и «Экстремальных охотников за привидениями».
Первая часть «Охотников за привидениями» с Биллом Мюрреем
, Дэном Эйкройдом
, Харольдом Рамисом
, Сигурни Уивер
, Риком Моранисом
, Энни Поттс
, Уильямом Этертоном
и Эрни Хадсоном
была поставлена Айвеном Райтменом
и выпущена на большие экраны в 1984 году. Через пять лет последовал сиквел, после чего про игровые продолжения шли лишь разговоры. До тех пор, пока в 2016-м не появился на свет неудачный женский ребут. Серию реабилитировали спустя пять лет, когда вышли «Наследники» с участием оригинального актерского состава.
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