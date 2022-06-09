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Скарлетт Йоханссон сыграет в режиссерском дебюте Кристин Скотт Томас

9 июня
2022 год

Новости кино >>
9 июня 2022
Скарлетт Йоханссон получила главную роль в режиссерском дебюте Кристин Скотт Томас «Свадьба моей матери» (My mother's wedding), сообщает Deadline.


Компанию звезде составят Сиенна Миллер, Эмили Бичем и Фрида Пинто. Сюжет картины, чьи съемки уже начались, держится в секрете. Постановщица написала сценарий вместе с Джоном Миклетвейтом. Продюсерами выступают Финола Двайер и Стивен Рэйлс.

Скотт Томас и Йоханссон ранее сотрудничали в фильмах «Заклинатель лошадей» и «Ещё одна из рода Болейн».
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