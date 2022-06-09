Скарлетт Йоханссон сыграет в режиссерском дебюте Кристин Скотт Томас

Скарлетт Йоханссон
получила главную роль в режиссерском дебюте Кристин Скотт Томас
«Свадьба моей матери» (My mother's wedding), сообщает Deadline
.
Компанию звезде составят Сиенна Миллер
, Эмили Бичем
и Фрида Пинто
. Сюжет картины, чьи съемки уже начались, держится в секрете. Постановщица написала сценарий вместе с Джоном Миклетвейтом. Продюсерами выступают Финола Двайер и Стивен Рэйлс.
Скотт Томас и Йоханссон ранее сотрудничали в фильмах «Заклинатель лошадей
» и «Ещё одна из рода Болейн
».
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