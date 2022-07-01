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Дэну Эйкройду исполнилось 70 лет

1 июля
2022 год

Новости кино >>
1 июля 2022

Сегодня, 1 июля, исполнилось 70 лет «актеру-хамелеону», «целителю смехом», «непревзойденному импровизатору», популярному канадо-американскому актеру, комику, режиссеру и сценаристу Дэну Эйкройду.

Дэну Эйкройду исполнилось 70 лет
фото: в образе доктора Рэймонда Стэнца

Дэниел Эдвард Эйкройд родился 1 июля 1952 года в канадской Оттаве в семье госслужащего, завершившего свою карьеру на посту заместителя министра транспорта. Высшее образование получил в Карлтонском колледже на факультете криминалистики. Проработав некоторое время на радио, поступил в канадский филиал театра импровизации «Второй город» в Торонто. Здесь на него обратил внимание продюсер телепрограммы «Субботним вечером в прямом эфире» Лорн Майклз, который как раз в то время искал молодых исполнителей, способных изменить характер телевизионного юмора. Умение перевоплощаться позволило ему сыграть большое количество персонажей, причем многих из них он придумал сам, написав сценарии для коротких скетчей с их участием. На телевидении комик проработал пять лет, и уже после второго сезона своего сотрудничества с шоу он удостоился премии «Эмми» за сценарии и исполнение ролей в этюдах.

Совместно с Джоном Белуши Эйкройд придумал телесериал о похождениях братьев Блюз, который принес им всеамериканскую известность. В 1979-м на свет появилась комедия Стивена Спилберга «1941-й» с участием дуэта, а в 1980-м на экран вышла знаменитая музыкальная комедия Джона Лэндиса «Братья Блюз», ставшая первой большой удачей актера в кино. Впоследствии Дэн неоднократно сотрудничал с Лэндисом («Сумеречная зона», «Поменяться местами», «Ночью», «Шпионы, как мы», «Братья Блюз 2000»). После смерти Белуши долго и мучительно искал себя в новом качестве «солиста». При этом он продолжал работать над сценариями, которые задумывались для совместной работы. В 1983-м вышел «Доктор Детройт» — пародия на многочисленные экранизации «Доктора Джекила и мистера Хайда». На съемках ленты oн познакомился с актрисой Донной Диксон, ставшей его женой. Спустя год на весь мир прогремела первая часть «Охотников за привидениями» Айвена Райтмена. К роли доктора Рэймонда Стэнца мастер возвращался еще несколько раз — в сиквеле, видеоиграх, перезапуске «Охотники за привидениями: Наследники» и «Каспере». В 1991 состоялся его режиссерский дебют «Сплошные неприятности», однако после этой картины он больше не брался за постановку. Подарил свой голос десятку анимационных персонажей («Муравей Антц», «Гриффины»).

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Всего на счету Дэна Эйкройда более 110 ролей. Он также создал запоминающиеся образы в фильмах «Ратлз», «Индиана Джонс и Храм Судьбы», «Моя мачеха — инопланетянка», «Шофер мисс Дэйзи», «Моя девочка», «Чаплин», «Сержант Билко», «Эволюция», «Перл Харбор», «Проклятие нефритового скорпиона» и «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
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1941-йZомбилэнд: Контрольный выстрелБратья БлюзБратья Блюз 2000ГриффиныДоктор ДетройтИндиана Джонс и Храм СудьбыКасперМоя девочкаМоя мачеха - инопланетянкаМуравей АнтцНочьюОхотники за привидениямиОхотники за привидениями - 2Охотники за привидениями: НаследникиПерл ХарборПоменяться местамиПроклятие нефритового скорпионаРатлзСержант БилкоСплошные неприятностиСумеречная зонаСумеречная зонаЧаплинШофер мисс ДэйзиШпионы, как мыЭволюция

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