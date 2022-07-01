Дэну Эйкройду исполнилось 70 лет

Сегодня, 1 июля, исполнилось 70 лет «актеру-хамелеону», «целителю смехом», «непревзойденному импровизатору», популярному канадо-американскому актеру, комику, режиссеру и сценаристу Дэну Эйкройду.
фото: в образе доктора Рэймонда Стэнца
Дэниел Эдвард Эйкройд родился 1 июля 1952 года в канадской Оттаве в семье госслужащего, завершившего свою карьеру на посту заместителя министра транспорта. Высшее образование получил в Карлтонском колледже на факультете криминалистики. Проработав некоторое время на радио, поступил в канадский филиал театра импровизации «Второй город» в Торонто. Здесь на него обратил внимание продюсер телепрограммы «Субботним вечером в прямом эфире» Лорн Майклз, который как раз в то время искал молодых исполнителей, способных изменить характер телевизионного юмора. Умение перевоплощаться позволило ему сыграть большое количество персонажей, причем многих из них он придумал сам, написав сценарии для коротких скетчей с их участием. На телевидении комик проработал пять лет, и уже после второго сезона своего сотрудничества с шоу он удостоился премии «Эмми» за сценарии и исполнение ролей в этюдах.
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