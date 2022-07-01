Светлана Колпакова устроится на работу в таксопарк

По сюжету Алла (Колпакова) живет в деревне, она давно замужем за дальнобойщиком Васей (Чернышов) и воспитывает сына Юру. Уличив мужа в измене, героиня уходит от него. Но свекровь Зинаида (Прокофьева), могущественная начальница местной администрации, не позволяет Алле забрать сына и запрещает ей видеться с ним. Оставшись без семьи и без средств к существованию, Алла устраивается на работу в таксопарк. В суровом мужском коллективе ее воспринимают в штыки – раньше женщины здесь не работали даже мойщицами. Но и среди таксистов находится тот, кто встает на защиту героини – Сергей Проскурин (Миллер).
Съемки пройдут в Москве и Павловске Воронежской области. За сценарий отвечают Дмитрий Новосёлов и Александра Ноткина, а за визуальную составляющую — оператор Константин Постников, художник-постановщик Руслан Еферин, художник по костюму Хайям Ханукаев и художник по гриму Юлия Политова. Премьера многосерийной мелодрамы производства кинокомпании «Русское» состоится на телеканале «Россия».
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