Игры Shin Megami Tensei, Persona и Catherine адаптируют для кино и телевидения

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Кайл Маклахлен обнаружит себя в Пустошах

1 июля

Светлана Колпакова устроится на работу в таксопарк

В мелодраме «Алла, такси!» также снимаются Андрей Чернышов, Александр Михайлов, Ольга Прокофьева и Роман Мадянов