Игры Shin Megami Tensei, Persona и Catherine адаптируют для кино и телевидения

Игры Shin Megami Tensei, Persona и Catherine могут neренести на малые и большие экраны. Об этом рассказал в интервью IGN
руководитель отдела производства развлекательных фильмов и сериалов компании Sega Тору Накахара.
По его словам, расширение форм повествования является новой и важной частью общей бизнес-стратегии компании. Sega готова к сотрудничеству с киностудиями и продюсерами ради создания по мотивам вышеназванных игровых серий фильмов и сериалов с живыми актерами. Кто именно возьмется за адаптации, пока неизвестно.
«Миры издательства Atlus наполнены высокой драматургией, передовым стилем и неотразимыми персонажами. Истории, подобные сюжета из франшизы Persona, действительно находят отклик у наших фанатов, и мы видим возможность расширить знания так, как никто раньше не видел и не играл. Sega и Atlus работают вместе над тем, чтобы воплотить эти истории и миры в жизнь с помощью новых средств и для новой аудитории», —
говорит Накахара.
Трамплином для возможных экранизаций культовых игр послужил кассовый успех картины «Соник 2 в кино
», хотя первое появление скоростного ежа вызвало немало критики.
Серия японских приставочных ролевых игр Megami Tensei, чей основой послужила одноименная графическая новелла Аи Ниситани, стартовала в 1987 году. В 1996-м вышло ее ответвление Persona, ставшее очень успешной после выхода пятой части. Релиз экшн-приключения Catherine состоялся в 2011-м.
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