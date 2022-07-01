Кайл Маклахлен обнаружит себя в Пустошах

Кайл Маклахлен
присоединился к постоянному актерскому составу адаптации знаменитой серии видеоигр Fallout
, которую готовят Джонатан Нолан
и Лиза Джой
. Об этом сообщает Variety
.
Вместе со звездой «Твин Пикса
» компанию Элле Пернелл
и Уолтону Гоггинсу
составят Кселия Мендес-Джонс и Аарон Мотен.
Предполагается, что Пернелл сыграет молодую женщину с решительным настроем по имени Джин, которая может скрывать опасный секрет. Гоггинс воплотит собирательный образ гулей — мутировавших из-за радиации людей, невосприимчивых к последствиям ядерной войны. Роли присоединившегося трио пока держатся в секрете.
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За постановку пилотного эпизода сериала для Amazon Prime Video отвечает Нолан. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Производством шоу займутся компании Kilter Films, Amazon Studios, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. От лица разработчиков в качестве продюсеров выступят Тодд Говард и Джеймс Алтман. Съемки начнутся уже в этом году.
События постапокалиптической серии, стартовавшей в 1997 году, разворачиваются в далеком будущем в Пустошах, образовавшихся на месте США после ядерных взрывов. Игрокам предоставлялся шанс играть за героев, которые прежде никогда не видели небо, поскольку родились в Убежищах — подземных бункерах, построенных на случай апокалипсиса. На данный момент вселенная насчитывает четыре основных игры и несколько спин-оффов, включая культовый Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment, мобильную Fallout Shelter и многопользовательский Fallout 76.
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