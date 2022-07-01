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Стартовал прием заявок на создание национального интернет-контента

1 июля
2022 год

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1 июля 2022

Институт развития интернета приступил к приему заявок на конкурс на создание государственного контента в цифровой среде. Согласно пресс-службе ИРИ, проекты можно подать с 1 июля по 1 августа до 18:00 по московскому времени.

Стартовал прием заявок на создание национального интернет-контента
фото: пресс-служба ИРИ

Одно из главных изменений нового конкурсного отбора затронуло систему финансирования проектов, сделав ее более гибкой. По словам генерального директора Института развития интернета Алексея Гореславского, «в новом конкурсе долгожданное для многих нововведение: авансирование проектов на счета, открытые в банках. Мы благодарны коллегам из Правительства, которые поддержали нашу инициативу и внесли изменения в правила предоставления грантов в рамках реализации нацпроекта. Подчеркну, что решения о таком авансировании будут приниматься после внимательного изучения деловой репутации компании во избежание рисков, связанных с невыполнением договора».

Гореславский отметил, что данным нововведением институт также рассчитывает привлечь к конкурсу больше производителей компьютерных игр. «Разработка качественных видеоигр – это дорого. Далеко не у всех компаний есть необходимые оборотные средства, которые они могут вложить в начальный этап разработки. Авансирование проекта для них – необходимое условие», – сказал он, после чего уточнил, что в этом году в рамках игрового направления планируется выделить не менее 1 млрд рублей.

Алексей Гореславский
фото: rbc.ru

Среди нововведений текущего конкурса также заявлено расширение возможностей для конкурсантов по направлению «Видеоконтент», в рамках которого создается контент для VOD-платформ. Теперь контент может размещаться не только в социальных сетях аудиовизуальных сервисов, но и в других аккаунтах социальных сетей, например, специально созданных под конкретный проект. При этом публикация на аудиовизуальных платформах остается обязательной. Для ускорения сроков запуска проектов сразу после объявления результатов конкурса с победителями будет заключаться рамочное соглашение, а позднее – договор.

Обновилась и обучающая программа ИРИ – подробный курс по заполнению заявки на сайте. Помимо улучшения визуальной составляющей, его участникам будут доступны скринкасты (запись видео с экрана) с детальными инструкциями. Первый скринкаст будет посвящен составлению бизнес-плана. Также запущен Telegram-бот, помогающий получить всю информацию по основным условиям конкурсов, документам, подаче заявки. Набор функций бота будет постоянно расширяться.

Стартовал прием заявок на создание национального интернет-контента

На конкурс принимаются проекты со сроком реализации до конца 2024 года по направлениям: «Видеоконтент», «Контент для социальных сетей», «Мультиформатный (мультиплатформенный) контент», «Спецпроекты в интернет-СМИ», «ПО и игры». Участники, чьи проекты получат наивысшую оценку независимых экспертов, будут презентовать свои работы перед членами Продюсерского совета ИРИ. Открытая защита проектов пройдет осенью, тогда же назовут и победителей конкурса.

Это второй отбор на создание национального контента в цифровой среде. По итогам первого отбора, подведенного в апреле, институт поддержал 116 проектов, включая игровые сериалы «Последний Богатырь. Наследие», «Плевако», «Челюскин. Первые», «Струны-2», ряд исторических картин, посвященных Смутному времени, Петру I, Восстанию декабристов и Великой Отечественной войне.
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