Стартовал прием заявок на создание национального интернет-контента

анонс

Кайл Маклахлен обнаружит себя в Пустошах

1 июля

Игры Shin Megami Tensei, Persona и Catherine адаптируют для кино и телевидения

Sega готова к сотрудничеству с киностудиями и продюсерами ради создания фильмов и сериалов с живыми актерами