Исполнилось 100 лет со дня рождения создателя трилогии «Меня зовут Троица» Энцо Барбони

Сегодня, 10 июля, исполнилось 100 лет со дня рождения известного итальянского режиссера, оператора и сценариста Энцо Барбони, прославившегося благодаря спагетти-вестернам про Троицу с Теренсом Хиллом и Бадом Спенсером в главных ролях.
фото: с Бадом Спенсером и Теренсом Хиллом на съемках фильма «Всегда готовы»
Режиссерский дебют Барбони состоялся в 1970-м, когда вышел его вестерн «Безбожная четверка», не снискавший большой популярности. В тот же год он поставил первую часть знаменитой пародии на спагетти-вестерн «Меня зовут Троица». Лента стала огромным хитом и сделала из Бада Спенсера и Теренса Хилла суперзвезд. Через год все трое воссоединились для еще более успешного сиквела «Меня всё ещё зовут Троица», который на тот момент получил статус самого кассового итальянского фильма за всю историю. Все последующие фильмы режиссера были фарсовыми комедиями, и почти во всех участвовали либо Хилл, либо Спенсер. Это сотрудничество произвело множество хитов («Даже ангелы едят фасоль», «Всегда готовы», «Миллион долларов за двойника»), но когда карьера Хилла и Спенсера пошла на убыль, то стали забывать и про Барбони. В 1994-м он хотел поставить «Любителей неприятностей» в качестве «лебединой песни» дуэта, но Теренс Хилл настоял на том, что сам займет режиссерское кресло.
В 1995-м попытался возродить успешную формулу в фильме «Троица и Малыш... и теперь всё зависит от нас», однако тот провалился в прокате. После такого разочарования Энцо Барбони ушел из кинематографа, сняв 13 картин и написав восемь сценариев. Скончался в Риме 23 марта 2002-го за пять месяцев до своего 80-летия.
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