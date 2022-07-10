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Исполнилось 100 лет со дня рождения создателя трилогии «Меня зовут Троица» Энцо Барбони

10 июля
2022 год

Новости кино >>
10 июля 2022

Сегодня, 10 июля, исполнилось 100 лет со дня рождения известного итальянского режиссера, оператора и сценариста Энцо Барбони, прославившегося благодаря спагетти-вестернам про Троицу с Теренсом Хиллом и Бадом Спенсером в главных ролях.

Будущий мастер родился в Риме 10 июля 1922 года. Начал работать в кино, служа военным корреспондентом на Восточном фронте Второй мировой войны. В 1942-м начал свою кинокарьеру в качестве оператора. Иногда выступал под псевдонимом Э. Б. Клачер, это фамилия его бабушки. В игровом кино дебютировал как оператор в 1951-м, сняв музыкальную комедию «Микрофон ваш». Завоевал высокую репутацию, сотрудничая с режиссером Серджо Корбуччи. Вместе они создали картины «Ромул и Рем», «Самый короткий день», «Монах из Монцы», «Сын Спартака», «Резня в Гранд Каньоне», «Джанго», «Дорога в ад» и другие. На его счету 32 операторские работы, среди которых также «Эрик — викинг», «Любовники из могилы», «Джанго, прощай!» и «Армия пятерых».

Исполнилось 100 лет со дня рождения создателя трилогии «Меня зовут Троица» Энцо Барбони
фото: с Бадом Спенсером и Теренсом Хиллом на съемках фильма «Всегда готовы»

Режиссерский дебют Барбони состоялся в 1970-м, когда вышел его вестерн «Безбожная четверка», не снискавший большой популярности. В тот же год он поставил первую часть знаменитой пародии на спагетти-вестерн «Меня зовут Троица». Лента стала огромным хитом и сделала из Бада Спенсера и Теренса Хилла суперзвезд. Через год все трое воссоединились для еще более успешного сиквела «Меня всё ещё зовут Троица», который на тот момент получил статус самого кассового итальянского фильма за всю историю. Все последующие фильмы режиссера были фарсовыми комедиями, и почти во всех участвовали либо Хилл, либо Спенсер. Это сотрудничество произвело множество хитов («Даже ангелы едят фасоль», «Всегда готовы», «Миллион долларов за двойника»), но когда карьера Хилла и Спенсера пошла на убыль, то стали забывать и про Барбони. В 1994-м он хотел поставить «Любителей неприятностей» в качестве «лебединой песни» дуэта, но Теренс Хилл настоял на том, что сам займет режиссерское кресло.

В 1995-м попытался возродить успешную формулу в фильме «Троица и Малыш... и теперь всё зависит от нас», однако тот провалился в прокате. После такого разочарования Энцо Барбони ушел из кинематографа, сняв 13 картин и написав восемь сценариев. Скончался в Риме 23 марта 2002-го за пять месяцев до своего 80-летия.
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Армия пятерыхВсегда готовыДаже ангелы едят фасольДжангоДжанго, прощай!Дорога в адЛюбовники из могилыМеня всё ещё зовут ТроицаМеня зовут ТроицаМиллион долларов за двойникаМонах из МонцыРезня в Гранд КаньонеРомул и РемСамый короткий деньСын СпартакаЭрик - викинг

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Исполнилось 100 лет со дня рождения создателя трилогии «Меня зовут Троица» Энцо Барбони фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения создателя трилогии «Меня зовут Троица» Энцо Барбони фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения создателя трилогии «Меня зовут Троица» Энцо Барбони фотографии
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