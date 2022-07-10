Исполнилось 100 лет со дня рождения создателя трилогии «Меня зовут Троица» Энцо Барбони

анонс

Это Джулиус Она, работавший над картинами «Парадокс Кловерфилда» и «Люс»

Стало известно, кто снимет четвертую часть фильма про Капитана Америку

Кузьма Котрелев и Кирилл Кяро приступили к съемкам в психологическом триллере «Правда»

В актерском составе также Джек Рейнор и Оливия Кук

9 июля

Есть ли жизнь в Утопии: главные новости аниме за неделю

При участии Дораэмона, баскетболистов, Рилаккумы и других