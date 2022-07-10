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Стивен Ян присоединился к команде фантастической ленты Пон Джун Хо

10 июля
2022 год

Новости кино >>
10 июля 2022
Стивен Ян вновь поработает с Пон Джун Хо, с которым сотрудничал ранее над фильмом «Окча». По информации Deadline, актер получил одну из ролей в экранизации научно-фантастического романа Эдварда Эштона «Микки-7», которую южно-корейский режиссер поставит для Warner Bros.


Главная роль закреплена за Робертом Паттинсоном. В картине также сыграют Тони Коллетт, Марк Руффало и Наоми Аки. Сценарий написал сам режиссер. Старт съемок в Лондоне запланирован на это лето.

В книге действие разворачивается в фантастическом мире Нифльхейм — еще не заселенном людьми, покрытом льдами и безумно опасном. Колонизировать его отправляется специальная экспедиция, в штате которой состоит необычный сотрудник — Микки. Его тело способно регенерироваться, и всякий раз, когда ему случается погибнуть, он восстанавливается, сохраняя при этом лишь незначительную часть воспоминаний. Однако после шестой смерти паззл в его голове начнет складываться.
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