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Кристиан Слейтер, Джина Дэвис и Кайл Маклахлен сыграют в режиссерском дебюте Зои Кравиц

10 июля
2022 год

Новости кино >>
10 июля 2022
Джина Дэвис, Кристиан Слейтер, Кайл Маклахлен, Хэйли Джоэл Осмент, Алиа Шоукат, Адриа Архона, Сол Уильямс, Саймон Рекс, Лиз Карибел Сьерра, Трю Маллен, Левон Хоук и Крис Коста составят компанию Ченнингу Татуму и Наоми Аки в режиссерском дебюте Зои Кравиц «Остров кисок» (Pussy Island), уверяет Deadline.

Кристиан Слейтер, Джина Дэвис и Кайл Маклахлен сыграют в режиссерском дебюте Зои Кравиц
фото: deadline.com

В центре сюжета триллера, чьи съемки уже стартовали, окажется молодая официантка Фрида (Аки) из Лос-Анджелеса, которая хочет сблизиться с филантропом и техномагнатом Слейтером Кингом (Татум). Она умело подбирается к его ближайшему окружению и попадает на закрытую встречу, организованную на частном острове Кинга. Но несмотря на приятную атмосферу, множество красивых людей, танцевальные вечеринки и льющееся рекой шампанское, девушка чувствует, что там происходит нечто ужасное.

Кравиц написала сценарий вместе с Е.Т. Файгенбаумом, одним из авторов «Меломанки». Актриса отказалась от исполнения главной женской роли, чтобы сосредоточиться на режиссуре.
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Зои Кравиц дебютирует в режиссуре с триллером «Остров кисок»
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