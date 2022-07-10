Кристиан Слейтер, Джина Дэвис и Кайл Маклахлен сыграют в режиссерском дебюте Зои Кравиц

Джина Дэвис
, Кристиан Слейтер
, Кайл Маклахлен
, Хэйли Джоэл Осмент
, Алиа Шоукат
, Адриа Архона
, Сол Уильямс
, Саймон Рекс
, Лиз Карибел Сьерра, Трю Маллен, Левон Хоук и Крис Коста составят компанию Ченнингу Татуму
и Наоми Аки
в режиссерском дебюте Зои Кравиц
«Остров кисок» (Pussy Island), уверяет Deadline
.
В центре сюжета триллера, чьи съемки уже стартовали, окажется молодая официантка Фрида (Аки) из Лос-Анджелеса, которая хочет сблизиться с филантропом и техномагнатом Слейтером Кингом (Татум). Она умело подбирается к его ближайшему окружению и попадает на закрытую встречу, организованную на частном острове Кинга. Но несмотря на приятную атмосферу, множество красивых людей, танцевальные вечеринки и льющееся рекой шампанское, девушка чувствует, что там происходит нечто ужасное.
Кравиц написала сценарий вместе с Е.Т. Файгенбаумом, одним из авторов «Меломанки
». Актриса отказалась от исполнения главной женской роли, чтобы сосредоточиться на режиссуре.
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