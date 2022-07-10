«Терминатор» научит выживать игроков в постапокалиптическом мире

Вселенная «Терминатора» пополнится симулятором выживания. Об этом стало известно в ходе недавней трансляции Nacon Connect, которую провело издательство Nacon.
У грядущей игры, разрабатываемой Nacon Studio Milan, пока нет названия. Геймерам предстоит погрузиться в те времена, когда из-за ИИ Skynet началась ядерная война, а Сопротивление еще не обрело героя в лице Джона Коннора. Обещаны выживание в постапокалиптическом мире и оригинальная история, вдохновленная классической дилогией Джеймса Кэмерона.
Игра, дебютирующая с жанром «выживалки» в серии, выйдет на ПК и консолях, но когда именно, пока не сообщается.
Это не первое появление «Терминатора» в игровой индустрии. В 2019 году вышел шутер Terminator: Resistance, разработанный польской студией Teyon. Впоследствии он обзавелся четырехчасовым дополнением Annihilation Line. Кроме того, в 2021-м была анонсирована стратегия в реальном времени Terminator: Dark Fate — Defiance. Над ней работала российская студия Cats Who Play, однако в марте этого года британское издательство Slitherine без объяснения причины разорвало с ней контракт, взяв на себя обязанности разработчика игры.
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