Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Терминатор» научит выживать игроков в постапокалиптическом мире

10 июля
2022 год

Новости кино >>
10 июля 2022
Вселенная «Терминатора» пополнится симулятором выживания. Об этом стало известно в ходе недавней трансляции Nacon Connect, которую провело издательство Nacon.



У грядущей игры, разрабатываемой Nacon Studio Milan, пока нет названия. Геймерам предстоит погрузиться в те времена, когда из-за ИИ Skynet началась ядерная война, а Сопротивление еще не обрело героя в лице Джона Коннора. Обещаны выживание в постапокалиптическом мире и оригинальная история, вдохновленная классической дилогией Джеймса Кэмерона.

Игра, дебютирующая с жанром «выживалки» в серии, выйдет на ПК и консолях, но когда именно, пока не сообщается.

«Терминатор» научит выживать игроков в постапокалиптическом мире
фото: youtube.com

Это не первое появление «Терминатора» в игровой индустрии. В 2019 году вышел шутер Terminator: Resistance, разработанный польской студией Teyon. Впоследствии он обзавелся четырехчасовым дополнением Annihilation Line. Кроме того, в 2021-м была анонсирована стратегия в реальном времени Terminator: Dark Fate — Defiance. Над ней работала российская студия Cats Who Play, однако в марте этого года британское издательство Slitherine без объяснения причины разорвало с ней контракт, взяв на себя обязанности разработчика игры.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Терминатора» научат стратегии
«Робокопа» вновь адаптируют для геймеров
Поиск по меткам
игры
персоны
Джеймс Кэмерон
фильмы
ТерминаторТерминатор 2: Судный день

анонс

День рождения >>

Александр Кавалеров
Альгимантас Масюлис
Галя (Галина) Новенц
Елена Оболенская
Илья Олейников
Юрий Стоянов
Никита Тюнин
Анастасия Цымбалару
Гиртс Яковлевс
София Вергара
Далтон Виг
Джон Гилберт
Эмилиан Каминьский
Джон Симм
Гэйл Харольд
Чиветел Эджиофор
все родившиеся 10 июля >>

Афиша кино >>

Шербурские зонтики
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, ФРГ, 1964
Алёша Попович и Тугарин Змей
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2004
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2007
Спайс бойз
драма, молодежный фильм, триллер, фильм ужасов
Беларусь, 2019
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
комедия, семейное кино, сказка
Россия, 2006
Красная черепаха
драма, притча
Франция, 2016
Месть Банши
боевик, триллер
США, 2022
Одержимая
нуар (черный фильм), триллер, эротика
Россия, 2022
Открытое море: Монстр глубины
триллер
Австралия, 2022
Самый лучший друг
драма, фильм о животных
США, 2018
Страна Саша
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2022
Финальный аккорд
криминальный фильм, мелодрама, музыкальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram