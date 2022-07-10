Питер Уэллер вернется к роли Алекса Мёрфи в игровой адаптации «Робокопа»

RoboCop: Rogue City выйдет в июне 2023 года на консоли PS5 и на PC в Steam. Над игрой работает польская студия Teyon, подарившая игрокам единственное достойное продолжение кинодилогии Джеймса Кэмерона «Терминатор» — шутер Terminator: Resistance. Геймерам предстоит в качестве пресловутого робота-полицейского защищать мирных жителей Детройта от преступников.
Оригинал, вышедший в 1987-м, повествует о погибшем полицейском Алексе Мёрфи, превращенном в киборга, запрограммированного на противостояние преступности.
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