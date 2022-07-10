Джесси Бакли оказалась в мире хоррор-антологии The Dark Pictures

По данным IMDb, Бакли досталась роль Кейт Уайлдер, а Пип Торренс вернется к образу Куратора. Игрокам предстоит помочь выжить участникам съемочной группы документальных фильмов, оказавшимся по приглашению в копии «Замка убийств». За ними кто-то поначалу просто следит, и в конце концов начинается игра в кошки-мышки с маньяком, обожающим всевозможные ловушки и «комнаты смерти».
The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me выйдет ближайшей осенью на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.
Цикл The Dark Pictures Anthology стартовал в конце августа 2019-го на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. За его создание отвечает британская студия Supermassive Games, подарившая игрокам незабываемые ощущения в интерактивном хорроре Until Dawn, вышедшем в 2015-м. Их новое творение закручено вокруг необычных явлений, которым находится рациональное объяснение.
обсуждение >>