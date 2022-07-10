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Джесси Бакли оказалась в мире хоррор-антологии The Dark Pictures

10 июля
2022 год

Новости кино >>
10 июля 2022
Джесси Бакли следом за Шоном Эшмором, Уиллом Поултером и Эшли Тисдейл, игравшими в предыдущих главах, появится в новой части игровой хоррор-антологии The Dark PicturesThe Devil in Me, которая станет финалом первого сезона серии. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру.



По данным IMDb, Бакли досталась роль Кейт Уайлдер, а Пип Торренс вернется к образу Куратора. Игрокам предстоит помочь выжить участникам съемочной группы документальных фильмов, оказавшимся по приглашению в копии «Замка убийств». За ними кто-то поначалу просто следит, и в конце концов начинается игра в кошки-мышки с маньяком, обожающим всевозможные ловушки и «комнаты смерти».

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me выйдет ближайшей осенью на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.


Цикл The Dark Pictures Anthology стартовал в конце августа 2019-го на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. За его создание отвечает британская студия Supermassive Games, подарившая игрокам незабываемые ощущения в интерактивном хорроре Until Dawn, вышедшем в 2015-м. Их новое творение закручено вокруг необычных явлений, которым находится рациональное объяснение.
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