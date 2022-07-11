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Святослав Подгаевский и Денис Виленкин обсудят со зрителями хоррор Дарио Ардженто «Тёмные очки»

11 июля
2022 год

Новости кино >>
11 июля 2022
В рамках проекта КАРО.Арт 19 июля в премьерном зале столичного киноцентра «Октябрь» состоится премьера хоррора Дарио Ардженто «Тёмные очки», который выходит в прокат 21 июля. После просмотра зрителей ждет обсуждение картины с кинокритиком SRSLY.ru Денисом Виленкиным и отечественным хоррормейкером Святославом Подгаевским. Показ пройдет на итальянском языке с русскими субтитрами, билеты на премьеру можно приобрести на сайте сети кинотеатров КАРО, уточняет пресс-служба компании «Русский Репортаж», выступающей российским дистрибьютором картины.

Святослав Подгаевский и Денис Виленкин обсудят со зрителями хоррор Дарио Ардженто «Тёмные очки»

«Ардженто хладнокровно расправляется со стереотипами и выступает в 2022 году со свежим взглядом на жанр, который считается давно мертвым. Кому как не ему — оживлять мертвецов. Тем более, что мертвец — его любимое "джалло"», — говорит Денис Виленкин.

Легендарный режиссер вернулся после десятилетнего молчания с новой работой, объединяющей элементы ночного кошмара, эротики и триллера. Мировая премьера картины с Азией Ардженто в одной из ролей состоялась на 72-м Берлинском кинофестивале.

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По словам Дарио Ардженто, «"Тёмные очки" – это фильм, о создании которого я не переставал думать на протяжении нескольких лет. Это кульминация моего творческого пути, в котором с детства отпечаталась литература Эдгара Аллана По. Времена изменились, но я не хочу менять ни суть истории, ни стиль ее интерпретации. Слепота – это тема, которой я уже занимался. Во время съемок меня захватили идея и желание передать ощущение хрупкости и паники, которые доминируют в сердце персонажа. Я был очарован красотой Илении Пасторелли, хрупкостью ее внешности, которая контрастирует с силой резко меняющегося взгляда, когда ей приходится надевать темные очки. Я уделял скрупулезное внимание деталям – это полезный инструмент, позволяющий предложить «другое» видение реальности. С помощью таких субъективных кадров я смог усилить и передать страдания и страх персонажей».

События «Тёмных очков» стартуют в день полного солнечного затмения, когда Рим превращается в арену жестоких убийств – таинственный маньяк выслеживает и убивает юных эскортниц. Его очередной добычей едва не становится красавица Диана. Спасаясь от преследования, девушка попадает в автокатастрофу, в результате которой теряет зрение. Пережив потрясение, она пытается приспособиться к жизни во тьме. Но серийный убийца следует за ней по пятам, заставляя беспомощную Диану пребывать в состоянии непрерывного ужаса.



«Дарио Ардженто – легенда и, безусловно, источник вдохновения. Это автор со своим почерком, своим уникальным "голосом", что делает его картины заметными как для критиков и профессионалов, так и для широкого зрителя. В рамках КАРО.Арт нас с вами ждет прекрасная возможность увидеть долгожданную картину маэстро хоррора и, уверен, увлекательная беседа», — прокомментировал предстоящее событие создатель «Пищеблока» и «Невесты» Святослав Подгаевский.
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НевестаПищеблокТёмные очки

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Святослав Подгаевский и Денис Виленкин обсудят со зрителями хоррор Дарио Ардженто «Тёмные очки» фотографии
Святослав Подгаевский и Денис Виленкин обсудят со зрителями хоррор Дарио Ардженто «Тёмные очки» фотографии
Святослав Подгаевский и Денис Виленкин обсудят со зрителями хоррор Дарио Ардженто «Тёмные очки» фотографии
Святослав Подгаевский и Денис Виленкин обсудят со зрителями хоррор Дарио Ардженто «Тёмные очки» фотографии
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