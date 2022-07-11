Стивену Лэнгу исполнилось 70 лет

Сегодня, 11 июля, исполнилось 70 лет популярному американскому актеру, продюсеру и сценаристу Стивену Лэнгу
, памятному зрителям по роли полковника Майлза Кварича из «Аватара
» Джеймса Кэмерона
.
Будущий актер родился 11 июля 1952 года в нью-йоркской семье предпринимателя и филантропа Юджина Лэнга и его жены Терезы. У Стивена еврейские, венгерские и ирландские корни. Учился в 178-й государственной школе в Куинсе, в 1973-м окончил частный Суортмор-колледж в штате Пенсильвания со степенью в области английской литературы. Впоследствии это учебное заведение присудило Лэнгу почетную ученую степень в знак признания его выдающейся карьеры в театре, на телевидении и в кино. Кроме того, он является почетным доктором гуманитарных наук в Университете Джэксонвилла. С 2004-го по 2006-й совместно с Карлин Глинн и Ли Грант
был художественным руководителем Актерской студии в Нью-Йорке. Женат на художнице по костюмам и педагоге Кристине Уотсон.
Начал свою карьеру на Бродвее, где в 1984-м играл Харольда «Хэппи» Ломана в постановке «Смерть коммивояжера
». Эту же роль ему доверил Фолькер Шлёндорф
в своей адаптации пьесы. В 1992-м Лэнга номинировали на премию «Тони» за выдающуюся актерскую работу в пьесе «Скорость тьмы». На сцене был первым исполнителем роли полковника Нейтана Джессапа в пьесе «Несколько хороших парней
». Является лауреатом более половины дюжины театральных наград, включая премии «Драма Деск» и Хелен Хейс.
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«Не дыши 2»: Нехорошая квартира
На телевидении дебютировал в 1981-м, сыграв в боевике Луи Антонио
«Мы сопротивляемся». Через четыре года впервые попал на большой экран, засветившись в романтической драме «Дважды в жизни
». В 1986-м воплотил образ репортера Фредди Лаундса в «Охотнике на людей
» Майкла Манна
. Обратил на себя внимание в качестве прокурора Дэвида Абрамса в «Криминальной истории
». Ему прочили «Оскар» за Гарри Блэка из «Последнего поворота на Бруклин
», однако номинацию он так и не получил. Среди других заметных работ — Айк Клэнтон в вестерне «Тумстоун
», слепой ветеран Терренс Линклейтер в дилогии «Не дыши
», злодей Халар Зим в «Конан-варваре
», Фред Паррас в «Ветеранах зарубежных войн
», командующий Натаниэль Тейлор в сериале «Терра Нова
» и Чарльз Уинстед в «Джонни Д.
». В ближайшем будущем вновь предстанет в образе Кварича в сиквелах «Аватара». Всего на счету мастера 135 ролей в кино, игровой индустрии и на телевидении, два сценария и пять спродюсированных проектов. Его голос можно услышать в играх Avatar: The Game и Call of Duty: Ghosts.
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