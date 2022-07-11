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Алексей Лукин, Мария Миронова, Артём Ткаченко и Павел Табаков примут участие в скандальном ток-шоу

11 июля
2022 год

Новости кино >>
11 июля 2022

Стартовали съемки восьмисерийной молодежной драмы под рабочим названием Late Night School. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, отвечающего за производство драмеди совместно с кинокомпанией ID Production и On Set Production при поддержке Института развития интернета, режиссером сериала выступит Ника Яковлева.

Алексей Лукин, Мария Миронова, Артём Ткаченко и Павел Табаков примут участие в скандальном ток-шоу
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам постановщицы, «первая смена была ураганом во всех смыслах: нас не только накрыло ливнем и ветром, но и волной невероятных эмоций. Огромная благодарность всем, кто был рядом. Ни с чем не могу сравнить чувство, которым накрывает на съемочной площадке. Нам еще предстоит яркое двухмесячное съемочное путешествие».

Зрителей ожидает история о подростках, которые решили открыто заявить о том, что их по-настоящему волнует, и выбрали для этого радикальный способ. По сюжету в сети регулярно появляется новое скандальное ток-шоу Late Night School, созданное группой старшеклассников. Проект существует на нелегальном положении и снимается в школьном спортивном зале. В каждом выпуске подростки обсуждают только самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и многое другое. Количество просмотров растет, темы становятся все острее, и постепенно создатели «подсаживаются на иглу» хайпа, а значит ― все чаще переходят границы разумного. Вместе с популярностью растут проблемы ― теперь вместо замечаний в дневнике им грозит реальное отчисление и даже уголовное дело. Детские игры закончились, и самое время сделать осознанный, взрослый выбор между совестью и дешевым хайпом. Но несмотря ни на что, герои Late Night School учатся искренности, преданности и дружбе. Сталкиваясь с серьезными проблемами, они осознают, что популярность в соцсетях и количество лайков не самое главное в жизни.

Алексей Лукин, Мария Миронова, Артём Ткаченко и Павел Табаков примут участие в скандальном ток-шоу
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В сериале снимаются Алексей Лукин, Мария Миронова, Артём Ткаченко, Павел Табаков, Иванка Осина-Фридман, Иван Чернов, Никита Плахотнюк, Алиса Тарасенко, Юрий Шелковников, Елизавета Мордашова и Егор Мухин. Сценарий написали Ярослав Туров и Даниил Орлов. За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Дмитриев и художник-постановщик Пётр Свердлов. Съемки пройдут в Москве и Подмосковье и продлятся до конца лета.

«Для меня это особенно важная и личная тема, моей дочери в этом году 16. Услышать новое поколение, понять их проблемы, дать возможность им высказаться открыто, помочь не навязывая свою помощь ― вот основные задачи, которые мы, как создатели, ставим перед собой заходя в съемки этого проекта», ― отметил продюсер сериала Дмитрий Литвинов.
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Алексей Лукин, Мария Миронова, Артём Ткаченко и Павел Табаков примут участие в скандальном ток-шоу фотографии
Алексей Лукин, Мария Миронова, Артём Ткаченко и Павел Табаков примут участие в скандальном ток-шоу фотографии
Алексей Лукин, Мария Миронова, Артём Ткаченко и Павел Табаков примут участие в скандальном ток-шоу фотографии
Алексей Лукин, Мария Миронова, Артём Ткаченко и Павел Табаков примут участие в скандальном ток-шоу фотографии
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