Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Дитя джунглей»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Итальянца» Артуро Переса-Реверте адаптируют для малого экрана

11 июля
2022 год

Новости кино >>
11 июля 2022

По роману Артуро Переса-Реверте «Итальянец», изданному в 2021 году, снимут мини-сериал, уверяет Deadline.

«Итальянца» Артуро Переса-Реверте адаптируют для малого экрана
фото: deadline.com

Новое творение испанского писателя, вдохновленное реальными событиями, представляет собой историю любви, шпионов и моря. События разворачиваются в разгар Второй мировой войны в заливе Альхесирас, где итальянские боевые водолазы сеют хаос среди союзных войск.

Перес-Реверте обучался дайвингу в Картахене в конце 1960-х, и часть «Итальянца» основана на истории, рассказанной его отцом, когда он был ребенком. «Я уверен, что сериал будет верен сюжету, который я написал», — сказал автор.

Читать Историк Клим Жуков предложит новый взгляд на фильм «Капитан Аластристе» в проекте «Деконструкция»

Права на экранизацию приобрела испанская компания Cattleya Producciones, принадлежащая ITV Studios. За адаптацию отвечает сценарист Бето Марини. В настоящий момент ведутся поиски международного актерского состава, поскольку в книге присутствуют испанцы, итальянцы и англичане.

На счету Реверте уже с десяток киноверсий его произведений. Самыми известными являются «Девятые врата» Романа Полански с Джонни Деппом и «Капитан Алатристе» Агустина Диаса Янеса с Вигго Мортенсеном.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Злоключения Алатристе
персоны
Джонни ДеппВигго МортенсенРоман Полански
фильмы
Девятые вратаКапитан Алатристе

анонс

Деконструкция «Дитя джунглей»

Скорбим

Юрий Мажуга
11 июля ушёл из жизни актёр Юрий Мажуга.

День рождения >>

Александр Бондаренко
Екатерина Вилкова
Дмитрий Ермак
Анастасия Калманович
Ольга Лукьяненко
Эдуард Радзюкевич
Алексей Секирин
Антон Табаков
Анатолий Худолеев
Юл Бриннер
Стивен Лэнг
Томас Митчелл
Тобиас Моретти
Майкл Розенбаум
Рэйчел Тейлор
Тэб Хантер
все родившиеся 11 июля >>

Афиша кино >>

Шербурские зонтики
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, ФРГ, 1964
Алёша Попович и Тугарин Змей
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2004
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2007
Спайс бойз
драма, молодежный фильм, триллер, фильм ужасов
Беларусь, 2019
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
комедия, семейное кино, сказка
Россия, 2006
Красная черепаха
драма, притча
Франция, 2016
Месть Банши
боевик, триллер
США, 2022
Одержимая
нуар (черный фильм), триллер, эротика
Россия, 2022
Открытое море: Монстр глубины
триллер
Австралия, 2022
Самый лучший друг
драма, фильм о животных
США, 2018
Страна Саша
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2022
Финальный аккорд
криминальный фильм, мелодрама, музыкальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram