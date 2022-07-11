«Итальянца» Артуро Переса-Реверте адаптируют для малого экрана

По роману Артуро Переса-Реверте «Итальянец», изданному в 2021 году, снимут мини-сериал, уверяет Deadline
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Новое творение испанского писателя, вдохновленное реальными событиями, представляет собой историю любви, шпионов и моря. События разворачиваются в разгар Второй мировой войны в заливе Альхесирас, где итальянские боевые водолазы сеют хаос среди союзных войск.
Перес-Реверте обучался дайвингу в Картахене в конце 1960-х, и часть «Итальянца» основана на истории, рассказанной его отцом, когда он был ребенком. «Я уверен, что сериал будет верен сюжету, который я написал», —
сказал автор.
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Права на экранизацию приобрела испанская компания Cattleya Producciones, принадлежащая ITV Studios. За адаптацию отвечает сценарист Бето Марини. В настоящий момент ведутся поиски международного актерского состава, поскольку в книге присутствуют испанцы, итальянцы и англичане.
На счету Реверте уже с десяток киноверсий его произведений. Самыми известными являются «Девятые врата
» Романа Полански
с Джонни Деппом
и «Капитан Алатристе
» Агустина Диаса Янеса с Вигго Мортенсеном
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