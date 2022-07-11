Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Трэвис Фиммел раскроет старое убийство в австралийской глубинке

11 июля
2022 год

Новости кино >>
11 июля 2022
Трэвис Фиммел играет главную роль в шестисерийной детективной драме «Черный снег» (Black Snow). Сериал снимают в Австралии для стримингового сервиса Stan, уточняет Deadline.

Трэвис Фиммел раскроет старое убийство в австралийской глубинке
фото: deadline.com

Это отчасти драма о взрослении, отчасти детектив о тайне убийства в маленьком городке на севере штата Квинсленд. В 1995 году была убита семнадцатилетняя Изабель Бейкер. Преступление потрясло небольшой городок Эшфорд и опустошило австралийскую общину жителей островов Южного моря, где жила жертва. Дело так и не было раскрыто, убийца так и не найден. В 2020-м благодаря вскрытию капсулы времени детектив Джеймс Кормак (Фиммел) выходит на след убийцы.

В главных ролях также заняты новички Талия Блэкман-Корова и Джеммасон Пауэр, а компанию им составят Брук Сэтчвелл, Александр Инглэнд, Роб Карлтон, Эрик Томсон, Ким Джинджелл и австралийский певец Зигги Рамо, дебютирующий на экране. Создателем шоу выступает Лукас Тейлор, а режиссерами — Сиан Дэвис и Мэтью Сэвилл. Сериал финансируется и производится совместно с компанией All3Media International, занимающейся международными продажами.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Воспитанные волками» Ридли Скотта получат продолжение
Расселл Кроу и Николас Холт записались в «Банду Келли»
персоны
Трэвис Фиммел

анонс

Скорбим

Юрий Мажуга
11 июля ушёл из жизни актёр Юрий Мажуга.

День рождения >>

Александр Бондаренко
Екатерина Вилкова
Дмитрий Ермак
Анастасия Калманович
Ольга Лукьяненко
Эдуард Радзюкевич
Алексей Секирин
Антон Табаков
Анатолий Худолеев
Юл Бриннер
Стивен Лэнг
Томас Митчелл
Тобиас Моретти
Майкл Розенбаум
Рэйчел Тейлор
Тэб Хантер
все родившиеся 11 июля >>

Афиша кино >>

Шербурские зонтики
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, ФРГ, 1964
Алёша Попович и Тугарин Змей
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2004
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2007
Спайс бойз
драма, молодежный фильм, триллер, фильм ужасов
Беларусь, 2019
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
комедия, семейное кино, сказка
Россия, 2006
Красная черепаха
драма, притча
Франция, 2016
Месть Банши
боевик, триллер
США, 2022
Одержимая
нуар (черный фильм), триллер, эротика
Россия, 2022
Открытое море: Монстр глубины
триллер
Австралия, 2022
Самый лучший друг
драма, фильм о животных
США, 2018
Страна Саша
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2022
Финальный аккорд
криминальный фильм, мелодрама, музыкальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram