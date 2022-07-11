Трэвис Фиммел раскроет старое убийство в австралийской глубинке

Трэвис Фиммел
играет главную роль в шестисерийной детективной драме «Черный снег» (Black Snow). Сериал снимают в Австралии для стримингового сервиса Stan, уточняет Deadline
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Это отчасти драма о взрослении, отчасти детектив о тайне убийства в маленьком городке на севере штата Квинсленд. В 1995 году была убита семнадцатилетняя Изабель Бейкер. Преступление потрясло небольшой городок Эшфорд и опустошило австралийскую общину жителей островов Южного моря, где жила жертва. Дело так и не было раскрыто, убийца так и не найден. В 2020-м благодаря вскрытию капсулы времени детектив Джеймс Кормак (Фиммел) выходит на след убийцы.
В главных ролях также заняты новички Талия Блэкман-Корова и Джеммасон Пауэр, а компанию им составят Брук Сэтчвелл, Александр Инглэнд, Роб Карлтон, Эрик Томсон, Ким Джинджелл и австралийский певец Зигги Рамо, дебютирующий на экране. Создателем шоу выступает Лукас Тейлор, а режиссерами — Сиан Дэвис и Мэтью Сэвилл. Сериал финансируется и производится совместно с компанией All3Media International, занимающейся международными продажами.
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