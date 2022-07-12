История выдающегося танцора с необычной внешностью в дублированном трейлере «Ину-о: Рождение легенды»

Компания «Экспонента Фильм» показала трейлер аниме из программы Венецианского кинофестиваля «Ину-о: Рождение легенды
» режиссёра Масааки Юасы
(«Руки прочь от кинокружка!
»).
Ину-о родился с уникальными физическими данными. Его внешний вид пугает окружающих, поэтому взрослые облачают сына в одежду, скрывающую каждый сантиметр тела, а лицо прячут под маской. Однажды Ину-о встречает слепого мальчика по имени Томона. Когда тот начинает играть нежную песню о запутанной судьбе, в юноше открываются невероятные танцевальные способности. Так они становятся неразлучными друзьями и деловыми партнерами, используя творчество для выживания на задворках общества.
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«Руки прочь от кинокружка!» Масааки Юаса объясняет, как снимать и понимать анимацию
Масааки Юаса — неутомимый режиссер-экспериментатор, который активно борется с клише в анимации и любит рассказывать наполненные символизмом истории. За это в прошлом году его удостоили
японской Медали Почета. Среди самых известных работ Юасы — полнометражная «Игра разума
» и сериал «Пинг-понг
», для платформы Netflix он создал шоу «Человек-дьявол: Плакса
» и «Затопление Японии 2020
», а в популярном мультсериале «Время приключений
» есть эпизод его авторства, который получил номинацию на премию «Эмми». Недавно стартовал
также новый сериал Юасы — «Юрэй Дэко
», над которым работала его студия Science SARU
.
В российский прокат аниме «Ину-о: Рождение легенды
» выйдет 25 августа.
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