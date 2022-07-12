Любовь холоднее смерти: манга «Дисквалифицирован по жизни» получит аниме-адаптацию

По-видимому, кто-то из вас, дорогие читатели, с задором смотрит исекай, потому что конца и краю представителям этого жанра пока не видно. Тем временем на пороге — новый аниме-сериал про попаданцев «Дисквалифицирован по жизни
» по одноименной манге Хироси Ноды
и Такахиро Вакамацу
, которая выходит по сей день.
Знаменитый писатель Осаму Дадзай вместе с любовницей намеревается торжественно уйти из жизни, но не поспевает: проклятый грузовик нарушает планы автора и отправляет его бессмертную душу в другой мир. Дадзай узнает, что его возлюбленная тоже переместилась в параллельную реальность, а значит, план остается прежним: нужно лишь отыскать любовь всей жизни и довести-таки дело до конца.
Смотреть онлайн
Полнометражное аниме «Проза бродячих псов»
Осаму Дадзай
— реальная историческая личность и один из самых известных японских писателей XX века. Он действительно покончил с собой 13 июня 1948 года в возрасте 38 лет вместе с возлюбленной Томиэ Ямадзаки
. Незадолго до гибели Дадзай закончил «Исповедь “неполноценного” человека» — свое самое известное произведение. К слову, писатель, несмотря на более чем 70-летнее заточение в другом мире, уже не первый раз появляется в аниме: его полный тезка стал одним из ключевых героев в «Прозе бродячих псов
», а «Исповедь…» экранизирована в первых четырех эпизодах «Классических историй
».
Дуэт Хироси Ноды и Такахиро Вакамацу также делает мангу «Любовь после мирового господства
», по которой этим летом студия Project No.9
выпустила первый сезон одноименного аниме. Отзывы о работе тандема, точнее — ее экранизации, довольно лестные
.
обсуждение >>