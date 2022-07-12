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Байопик об Эми Уайнхаус снимет постановщица «50 оттенков серого»

12 июля
2022 год

Новости кино >>
12 июля 2022
Фильм об Эми Уайнхаус снимет Сэм Тейлор-Джонсон, режиссер проектов «Стать Джоном Ленноном» и «50 оттенков серого». Байопик получит название Back to Black, что отсылает к заглавию последнего альбома певицы и одноименному синглу, сообщает Deadline.

Байопик об Эми Уайнхаус снимет постановщица «50 оттенков серого»
фото: deadline.com

Картина будет посвящена творчеству Уайнхаус, которая прошла путь от подающей надежды джазовой певицы до суперзвезды с мировым именем. Жизнь исполнительницы трагически оборвалась в возрасте 27 лет в 2011 году — после долгой борьбы с зависимостями от алкоголя и наркотиков.

За сценарий байопика отвечает Мэтт Гринхал, работавший с Тейлор-Джонсон над «Стать Джоном Ленноном», а также над лентой «Контроль» про фронтмена группы Joy Division Иэна Кертиса. В ближайшее время начнутся поиски актрисы на главную роль.

В Голливуде уже предпринимали попытки рассказать историю Эми Уайнхаус. Студия Lotus Entertainment планировала снять художественный фильм с Нуми РапасДевушка с татуировкой дракона»), но до запуска дело так и не дошло. Тем не менее документальный проект «Эми», производством которого занималась студия А24, был выпущен в 2015 году и имел большой успех, получив «Оскар» как лучшая неигровая лента.
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№ 1
_elen_black_   12.07.2022 - 14:18
Не могу назвать Эми Уанхаус звездой мирового масштаба, как бы ей этого не хотелось, она слишком эпатпжная, сама по себе, но внимания не заслуживает никакого читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Нуми РапасСэм Тейлор-Вуд
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50 оттенков серогоДевушка с татуировкой драконаЭми

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