Байопик об Эми Уайнхаус снимет постановщица «50 оттенков серого»

Картина будет посвящена творчеству Уайнхаус, которая прошла путь от подающей надежды джазовой певицы до суперзвезды с мировым именем. Жизнь исполнительницы трагически оборвалась в возрасте 27 лет в 2011 году — после долгой борьбы с зависимостями от алкоголя и наркотиков.
За сценарий байопика отвечает Мэтт Гринхал, работавший с Тейлор-Джонсон над «Стать Джоном Ленноном», а также над лентой «Контроль» про фронтмена группы Joy Division Иэна Кертиса. В ближайшее время начнутся поиски актрисы на главную роль.
В Голливуде уже предпринимали попытки рассказать историю Эми Уайнхаус. Студия Lotus Entertainment планировала снять художественный фильм с Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»), но до запуска дело так и не дошло. Тем не менее документальный проект «Эми», производством которого занималась студия А24, был выпущен в 2015 году и имел большой успех, получив «Оскар» как лучшая неигровая лента.
обсуждение >>