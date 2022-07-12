Алена Званцова и Андрей Золотарев выберут лучших на фестивале сериалов «Пилот»

IV российский фестиваль сериалов «Пилот», который пройдет в Иванове с 15 по 17 июля, объявил состав жюри. Его председателем выступит продюсер, сценарист и гендиректор кинокомпании MIRFILM Рафаел Минасбекян, сообщает пресс-служба смотра.
В составе жюри также режиссер и сценарист Алена Званцова («Частица вселенной»), сценарист и продюсер Андрей Золотарев («Триггер», «Вне себя»), эксперт российского и международного телевизионного рынка, основатель и генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и журналистка, автор Telegram-канала о медиабизнесе Boletskaya Ксения Болецкая.
Профессионалы индустрии выберут победителей в номинациях «Лучший пилот», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», а также вручат статуэтки за лучшие актерские работы. Второй главной наградой на фестивале станет приз «Выбор зрителей».
Конкурсная программа фестиваля в этом году состоит из 21 российского сериала, в числе которых «Горемыки», «Закрыть гештальт», «Замерзшие», «Сны Алисы», «Химера» и другие. Все показы смотра – открытые, и жители Иваново смогут увидеть премьеры вместе с гостями «Пилота». Полное расписание показов доступно на сайте фестиваля, регистрация открывается за сутки до мероприятия.
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