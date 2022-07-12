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Елизавета Боярская предстанет в образе Екатерины II

12 июля
2022 год

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12 июля 2022

Стартовали съемки исторической драмы «Великая. Фильм второй» с Елизаветой Боярской в главной роли — она заменит Юлию Снигирь, сыгравшую императрицу Екатерину II в первом сезоне, вышедшем в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», которая занимается производством проекта по заказу Первого канала.

Елизавета Боярская предстанет в образе Екатерины II
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Также в актерском составе проекта Антон Хабаров (Григорий Орлов), Алексей Морозов (Григорий Потемкин), Павел Ворожцов (Панин), Алексей Филимонов (Нарышкин), Игорь Гордин (Бестужев), Софья Синицына (Дашкова), Филипп Ершов (Павел). Режиссерское кресло занял Сергей Гинзбург.

1763 год – первый после коронации Екатерины. Власть в ее руках, но, заняв трон, его необходимо удержать. Молодой императрице предстоит убедиться в том, что второе намного сложнее, чем первое, и только через десять лет она сама по праву назовет себя Самодержицей Всероссийской. Эти годы будут наполнены не только победами и свершениями, но и поражениями, потерями верных людей, предательством тех, кого она считала близкими, борьбой с дворцовыми интригами и происками врагов из-за границы.

Елизавета Боярская предстанет в образе Екатерины II
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

«Я всегда стараюсь тщательно готовиться к съемкам, особенно если речь идет об исторической личности. Книги, фильмы, письма, дневники – все это необходимая пища для подготовки. И так как она длится уже год, со стороны теории я подкреплена. Но скажу честно, наверное, именно потому, что Екатерина – фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе, как в российском, так и в мировом, хочется максимальной безответственности и полета фантазии. Факты, точность и ясность событий уже давно изложены на бумаге и в документальных фильмах. Нам интересен в целом образ Императрицы, Матушки, матери, женщины. Исторические события – скорее фон, нам хочется сосредоточиться на личности и пофантазировать», — рассказала Елизавета Боярская.

«Великая. Фильм второй» снимается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – в дворцах, парках и особняках, а также на корабле «Полтава». Для проекта используются более 560 исторических костюмов, которые сшиты и взяты на прокат в Испании и Чехии, изготовлено 340 париков. В масштабных сценах будут задействованы более 2000 актеров массовых сцен.
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персоны
Елизавета БоярскаяПавел ВорожцовСергей ГинзбургИгорь ГординФилипп ЕршовАлексей МорозовСофья СиницынаЮлия СнигирьАлексей ФилимоновАнтон Хабаров
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