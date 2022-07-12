Елизавета Боярская предстанет в образе Екатерины II

1763 год – первый после коронации Екатерины. Власть в ее руках, но, заняв трон, его необходимо удержать. Молодой императрице предстоит убедиться в том, что второе намного сложнее, чем первое, и только через десять лет она сама по праву назовет себя Самодержицей Всероссийской. Эти годы будут наполнены не только победами и свершениями, но и поражениями, потерями верных людей, предательством тех, кого она считала близкими, борьбой с дворцовыми интригами и происками врагов из-за границы.
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
«Я всегда стараюсь тщательно готовиться к съемкам, особенно если речь идет об исторической личности. Книги, фильмы, письма, дневники – все это необходимая пища для подготовки. И так как она длится уже год, со стороны теории я подкреплена. Но скажу честно, наверное, именно потому, что Екатерина – фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе, как в российском, так и в мировом, хочется максимальной безответственности и полета фантазии. Факты, точность и ясность событий уже давно изложены на бумаге и в документальных фильмах. Нам интересен в целом образ Императрицы, Матушки, матери, женщины. Исторические события – скорее фон, нам хочется сосредоточиться на личности и пофантазировать», — рассказала Елизавета Боярская.
«Великая. Фильм второй» снимается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – в дворцах, парках и особняках, а также на корабле «Полтава». Для проекта используются более 560 исторических костюмов, которые сшиты и взяты на прокат в Испании и Чехии, изготовлено 340 париков. В масштабных сценах будут задействованы более 2000 актеров массовых сцен.
обсуждение >>