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Премьера сериала «Наследие» о постапокалиптическом мире состоится 28 июля

12 июля
2022 год

Новости кино >>
12 июля 2022
Премьера научно-фантастического сериала о постапокалиптическом мире «Наследие» состоится 28 июля в онлайн-кинотеатре PREMIER. В проекте сыграли Алексей Серебряков, Константин Крюков, Федор Гамалея, Артем Ткаченко и Евгений Шварц, сообщает пресс-служба платформы.

Премьера сериала «Наследие» о постапокалиптическом мире состоится 28 июля
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

По сюжету на Земле произошла катастрофа, из-за которой существование человечества оказалось под угрозой. Для сохранения и восполнения популяции была запущена программа «Наследие». Ее возглавили биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. После 100 лет криогенного сна они столкнулись с большой проблемой: первое поколение людей совсем не такое, как они предполагали.

В актерском составе «Наследия» также Дэвид Ниамеди, Катерина Ковальчук, Константин Белошапка, Анар Халилов, Даниил Эйдлин, Карина Фадеева, Алексей Онежен и другие.

Премьера сериала «Наследие» о постапокалиптическом мире состоится 28 июля
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

«Идея сериала пришла из простого вопроса – что будет с детьми, если их лишить всех благ цивилизации. Предположение выросло в оригинальную идею сериала о постапокалиптическом мире, в котором главные герои – поколение искусственно выращенных людей. С какими сложностями они столкнуться? Как они будут видеть мир и с чего начнут его восстановление? Как развернется проблема отцов и детей в мире, где эти роли очень условны? На мой взгляд, у нас получился сериал-предостережение, но без лишнего морализаторства», — отметил режиссер и креативный продюсер проекта Алексей Голубев.
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