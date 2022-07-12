Премьера сериала «Наследие» о постапокалиптическом мире состоится 28 июля

По сюжету на Земле произошла катастрофа, из-за которой существование человечества оказалось под угрозой. Для сохранения и восполнения популяции была запущена программа «Наследие». Ее возглавили биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. После 100 лет криогенного сна они столкнулись с большой проблемой: первое поколение людей совсем не такое, как они предполагали.
«Идея сериала пришла из простого вопроса – что будет с детьми, если их лишить всех благ цивилизации. Предположение выросло в оригинальную идею сериала о постапокалиптическом мире, в котором главные герои – поколение искусственно выращенных людей. С какими сложностями они столкнуться? Как они будут видеть мир и с чего начнут его восстановление? Как развернется проблема отцов и детей в мире, где эти роли очень условны? На мой взгляд, у нас получился сериал-предостережение, но без лишнего морализаторства», — отметил режиссер и креативный продюсер проекта Алексей Голубев.
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