Лето, любовь и роликовая доска в трейлере фильма «Асфальтовое солнце»

В сети появился трейлер молодёжной комедийной мелодрамы «Асфальтовое солнце
» режиссёра Ильи Хотиненко
(«Ясновидящая
»).
Артему Белову 15 лет. Тот самый возраст, когда еще вчера ты был ребенком, а сегодня — не взрослый, но и не маленький. Именно в это последнее лето детства на Артема сваливается сразу все: предательство отца, первая любовь, которая смотрит на другого, дружба навек и ссора навек же. У Артема остается один крепкий якорь, одна отдушина — роликовая доска. Так в 1980-е гг. называли скейтборд, о котором только-только начали узнавать советские подростки. И Артему во чтобы то ни стало нужно победить в опасных уличных соревнованиях.
Главные роли в картине сыграли Артем Фадеев
, Полина Агуреева
, Олег Ягодин
, Давид Мелконян
, Анфиса Кафтанова
, Василина Маковцева
, Алина Бабак
, Александр Бодров
, Александр Кудренко
и другие.
В российский прокат «Асфальтовое солнце
» выйдет 28 июля.
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