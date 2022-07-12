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Лето, любовь и роликовая доска в трейлере фильма «Асфальтовое солнце»

12 июля
2022 год

Новости кино >>
12 июля 2022
В сети появился трейлер молодёжной комедийной мелодрамы «Асфальтовое солнце» режиссёра Ильи ХотиненкоЯсновидящая»).


Артему Белову 15 лет. Тот самый возраст, когда еще вчера ты был ребенком, а сегодня — не взрослый, но и не маленький. Именно в это последнее лето детства на Артема сваливается сразу все: предательство отца, первая любовь, которая смотрит на другого, дружба навек и ссора навек же. У Артема остается один крепкий якорь, одна отдушина — роликовая доска. Так в 1980-е гг. называли скейтборд, о котором только-только начали узнавать советские подростки. И Артему во чтобы то ни стало нужно победить в опасных уличных соревнованиях.

Лето, любовь и роликовая доска в трейлере фильма «Асфальтовое солнце»

Главные роли в картине сыграли Артем Фадеев, Полина Агуреева, Олег Ягодин, Давид Мелконян, Анфиса Кафтанова, Василина Маковцева, Алина Бабак, Александр Бодров, Александр Кудренко и другие.

В российский прокат «Асфальтовое солнце» выйдет 28 июля.
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№ 1
Игорь Федотов8   12.07.2022 - 23:50
Похоже, что по качеству будет смахивать на Отпуск с Карибидисом. Коротенькое видео дало мало пищи. Актеры не знакомые, снято про прошлое. А что там было веселого? Куча вопросов в итоге. Может на раз и... читать далее>>
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Лето, любовь и роликовая доска в трейлере фильма «Асфальтовое солнце» фотографии
Лето, любовь и роликовая доска в трейлере фильма «Асфальтовое солнце» фотографии
Лето, любовь и роликовая доска в трейлере фильма «Асфальтовое солнце» фотографии
Лето, любовь и роликовая доска в трейлере фильма «Асфальтовое солнце» фотографии
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