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6 интересных фактов о героине Маши Мацель в эксклюзивном отрывке фильма «Страна Саша»

13 июля
2022 год

Новости кино >>
13 июля 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент молодежной комедийной мелодрамы «Страна Саша» режиссера Юлии ТрофимовойКомментатор»). В нем избранница главного героя, которую сыграла Маша Мацель, рассказывает о себе.



Сценарий фильма написан по одноименной повести Галы Узрютовой. По сюжету 17-летний Саша (Марк Эйдельштейн) живет с мамой в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.

Читать Премьера фильма «Страна Саша»

Компанию Мацель и Эйдельштейну составили Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев и Алиса Тарасенко.

6 интересных фактов о героине Маши Мацель в эксклюзивном отрывке фильма «Страна Саша»

На большие экраны «Страна Саша» выйдет 14 июля.
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Евгения ГромоваДмитрий ЕндальцевМаша МацельАлиса ТарасенкоЮлия ТрофимоваМарк Эйдельштейн
фильмы
Страна Саша

фотографии >>
6 интересных фактов о героине Маши Мацель в эксклюзивном отрывке фильма «Страна Саша» фотографии
6 интересных фактов о героине Маши Мацель в эксклюзивном отрывке фильма «Страна Саша» фотографии
6 интересных фактов о героине Маши Мацель в эксклюзивном отрывке фильма «Страна Саша» фотографии
6 интересных фактов о героине Маши Мацель в эксклюзивном отрывке фильма «Страна Саша» фотографии
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