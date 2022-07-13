6 интересных фактов о героине Маши Мацель в эксклюзивном отрывке фильма «Страна Саша»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент молодежной комедийной мелодрамы «Страна Саша
» режиссера Юлии Трофимовой
(«Комментатор
»). В нем избранница главного героя, которую сыграла Маша Мацель
, рассказывает о себе.
Сценарий фильма написан по одноименной повести Галы Узрютовой
. По сюжету 17-летний Саша (Марк Эйдельштейн
) живет с мамой в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.
Читать
Премьера фильма «Страна Саша»
Компанию Мацель и Эйдельштейну составили Евгения Громова
, Дмитрий Ендальцев
и Алиса Тарасенко
.
На большие экраны «Страна Саша
» выйдет 14 июля.
обсуждение >>