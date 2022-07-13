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«Наследники» лидируют по числу номинаций на премию «Эмми-2022»

13 июля
2022 год

Новости кино >>
13 июля 2022
Сериал «Наследники» стал лидером по числу номинаций на телевизионную премию «Эмми-2022» — проект заявлен в 25 категориях, включая «Лучший драматический сериал». 74-я церемония вручения наград состоится 12 сентября, сообщается на сайте премии.

«Наследники» лидируют по числу номинаций на премию «Эмми-2022»
фото: "Наследники"

Вместе с «Наследниками» за звание лучшего драматического сериала поборются «Эйфория», «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Разделение» и «Шершни». В секции комедийных проектов представлены «Тед Лассо», уже отмеченный главной наградой в этой категории на «Эмми-2021», «Удивительная миссис Мейзел», «Чем мы заняты в тени», «Начальная школа "Эбботт"», «Барри», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости» и «Убийства в одном здании». Лучшим мини-сериалом может стать «Пэм и Томми», «Изобретая Анну», «Белый лотос», «Ломка» или «Выбывшая».

«Наследники» лидируют по числу номинаций на премию «Эмми-2022»
фото: "Великая"

Награду за главную женскую роль в драме могут получить Джоди Комер и Сандра О за «Убивая Еву», Зендая («Эйфория»), Риз Уизерспун («Утреннее шоу»), Лора Линни («Озарк») и Мелани Лински («Шершни»). Среди мужчин в этой секции заявлены Джейсон Бэйтман («Озарк»), Ли Чжон Джэ («Игра в кальмара»), Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»), Адам Скотт («Разделение»), Джереми Стронг и Брайан Кокс за «Наследников».

На статуэтку за лучшую комедийную роль среди актрис претендуют Эль ФаннингВеликая»), Рейчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Кейли КуокоБортпроводница»), Джин Смарт («Хитрости»), Исса РэйБелая ворона»), Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»), а среди актеров — Дональд ГловерАтланта»), Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Николас Холт («Великая»), Билл Хейдер («Барри»), Мартин Шорт и Стив Мартин, сыгравшие в сериале «Убийства в одном здании».
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