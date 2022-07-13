«Трудные подростки» вернутся с четвертым сезоном

Комедийный сериал «Трудные подростки» вернется с четвертым сезоном. О старте съемок продолжения сообщает пресс-служба онлайн-сервиса more.tv.
фото: Пресс-служба more.tv
Четвертый сезон подхватывает сюжет ровно там, где он остановился в конце третьего. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И, конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона.
Режиссером нового сезона выступит Александр Цой, ранее работавший над сериалом «Смычок». «Мне очень волнительно заходить в проект, который уже зарекомендовал себя как успешный подростковый сериал и собрал огромное количество поклонников и кинонаград. Я давно хотел поработать в таком остром жанре, когда можно позволить себе похулиганить и при этом поднять серьезные вопросы, волнующие как подрастающее поколение, так и взрослых людей. Мы ведь все немного подростки и все немного трудные», — поделился постановщик.
Проект выходит эксклюзивно на сервисе more.tv с 2019 года. «Трудные подростки» дважды стали лауреатом Национальной премии в области веб-индустрии в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал» в 2019-м и 2020 годах. Третий сезон был признан лучшим комедийным сериалом по версии профессионального жюри на премии «Большая цифра». На IV Национальной премии в области веб-индустрии сериал забрал статуэтку «За актуализацию социальной повестки», а спецпроект «Трудно подросткам», запущенный к премьере третьего сезона, получил три награды престижной премии в сфере маркетинга Effie Awards Russia.
Премьера новых серий проекта состоится эксклюзивно на more.tv в 2022 году.
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