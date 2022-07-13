«Трудные подростки» вернутся с четвертым сезоном

анонс

В полнометражном дебюте Руслана Братова сыграли Лев Зулькарнаев, Павел Ворожцов и Ольга Смирнова

Комедийная драма «Экспресс» выйдет в прокат 22 сентября

13 июля

«Наследники» лидируют по числу номинаций на премию «Эмми-2022»

За звание лучшего драматического сериала также поборются «Эйфория», «Игра в кальмара», «Очень странные дела»