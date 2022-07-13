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«Трудные подростки» вернутся с четвертым сезоном

13 июля
2022 год

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13 июля 2022

Комедийный сериал «Трудные подростки» вернется с четвертым сезоном. О старте съемок продолжения сообщает пресс-служба онлайн-сервиса more.tv.

«Трудные подростки» вернутся с четвертым сезоном
фото: Пресс-служба more.tv

Четвертый сезон подхватывает сюжет ровно там, где он остановился в конце третьего. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И, конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона.

К своим ролям в «Трудных подростках» вернулись Никита Волков (Ковалев), Виталий Андреев (Фил), Анастасия Крылова (Лена), Глеб Калюжный (Макс), Владимир Гарцунов (Платон), Алена Швиденкова (Женя), Мила Ершова (Яна), Святослав Рогожан (Никита), Анастасия Красовская (Влада), Тимофей Елецкий (Гена), Сергей Новосад (Даня), Виктория Буцких (Кристина), Вильма Кутавичюте (Вероника), Александр Лыков (Герман), Дарья Алыпова (Варя) и другие.

«Трудные подростки» вернутся с четвертым сезоном
фото: Пресс-служба more.tv

Режиссером нового сезона выступит Александр Цой, ранее работавший над сериалом «‎Смычок»‎. «‎Мне очень волнительно заходить в проект, который уже зарекомендовал себя как успешный подростковый сериал и собрал огромное количество поклонников и кинонаград. Я давно хотел поработать в таком остром жанре, когда можно позволить себе похулиганить и при этом поднять серьезные вопросы, волнующие как подрастающее поколение, так и взрослых людей. Мы ведь все немного подростки и все немного трудные»‎, — поделился постановщик.

Проект выходит эксклюзивно на сервисе more.tv с 2019 года. «‎Трудные подростки»‎ дважды стали лауреатом Национальной премии в области веб-индустрии в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал» в 2019-м и 2020 годах. Третий сезон был признан лучшим комедийным сериалом по версии профессионального жюри на премии «Большая цифра». На IV Национальной премии в области веб-индустрии сериал забрал статуэтку «‎За актуализацию социальной повестки»‎, а спецпроект «Трудно подросткам», запущенный к премьере третьего сезона, получил три награды престижной премии в сфере маркетинга Effie Awards Russia.

Премьера новых серий проекта состоится эксклюзивно на more.tv в 2022 году.
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