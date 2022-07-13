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Комедийная драма «Экспресс» выйдет в прокат 22 сентября

13 июля
2022 год

Новости кино >>
13 июля 2022

Комедийная драма «Экспресс» выйдет в российский прокат 22 сентября. В полнометражном дебюте Руслана Братова сыграли Лев Зулькарнаев, Павел Ворожцов, Ольга Смирнова, Михаил Хуранов, Егор Овчинников и другие, сообщает пресс-служба компании-прокатчика «Экспонента фильм».

Комедийная драма «Экспресс» выйдет в прокат 22 сентября
фото: Пресс-служба компании «Экспонента фильм»

Главный герой картины Саша Сосланов никогда не унывает. Даже когда его выгоняют из университета, а красавица Нина уезжает в Москву, Сос идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий – «экспресс». Но в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти «экспресс» на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь.

«Я сам из Карачаево-Черкессии, где проходили основные съемки фильма. Там родился и вырос, уехал уже осознанным человеком в 17 лет. Работая над этим проектом, у меня появилась возможность посмотреть на оставленное мной пространство, изучить этот мир, в котором время если и не застыло, то идет очень медленно. Город, в котором происходят события, становится действующим лицом фильма — со своим определенным неповторимым бытом, с делением на разные районы, с панелькой, стоящей среди гор, с пустынными темными улицами, когда после 23.00 выключается свет. Это уникальная провинция, в которой все персонажи соответствуют городу», — рассказал режиссер Руслан Братов.
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Комедийная драма «Экспресс» выйдет в прокат 22 сентября фотографии
Комедийная драма «Экспресс» выйдет в прокат 22 сентября фотографии
Комедийная драма «Экспресс» выйдет в прокат 22 сентября фотографии
Комедийная драма «Экспресс» выйдет в прокат 22 сентября фотографии
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