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Телепремьера комедийной антиутопии «Два Холма» состоится 25 июля на ТНТ

13 июля
2022 год

Новости кино >>
13 июля 2022
25 июля на телеканале ТНТ стартует комедийная антиутопия «Два холма» – сериал онлайн-кинотеатра START о мире, где правят женщины. Главные роли в проекте исполнили Пелагея Невзорова и Никита Кологривый, а за режиссуру отвечал Дмитрий ГрибановГранд»), сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера комедийной антиутопии «Два Холма» состоится 25 июля на ТНТ
фото: Пресс-служба ТНТ

Сюжет сериала развивается в 2140 году на Земле, пережившей различные катаклизмы. В результате эпидемии вируса, который стал распространяться по всей планете и выкосил большинство мужского населения, выжившие мужчины превратились в «приматов»-отщепенцев, а власть захватили женщины. Они создали сеть экогородов, в которых можно хоть каждый день заниматься йогой, есть брокколи и гулять с подругами. Однако привычная картина существования обоих миров резко меняется, когда учительница Рада (Невзорова) из города «Два холма» встречает пытливого «примата» Геру (Кологривый).

В сериале также снялись Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Дмитрий Белоцерковский, Евгения Дмитриева, Елена Муравьева, Валерий Скорокосов, Марина Богатова, Юлия Сулес, Владимир Курцеба, Марина Кондратьева, Полина Шашуро, Анфиса Вистингаузен, Полина Гренц, Владислав Юдин, Дмитрий Чукин, Константин Федоров, Борис Зверев, Ирина Уханова, Казбек Кибизов, Мария Сластненкова и другие.
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Два холма (сериал)

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