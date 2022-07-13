Телепремьера комедийной антиутопии «Два Холма» состоится 25 июля на ТНТ

Сюжет сериала развивается в 2140 году на Земле, пережившей различные катаклизмы. В результате эпидемии вируса, который стал распространяться по всей планете и выкосил большинство мужского населения, выжившие мужчины превратились в «приматов»-отщепенцев, а власть захватили женщины. Они создали сеть экогородов, в которых можно хоть каждый день заниматься йогой, есть брокколи и гулять с подругами. Однако привычная картина существования обоих миров резко меняется, когда учительница Рада (Невзорова) из города «Два холма» встречает пытливого «примата» Геру (Кологривый).
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