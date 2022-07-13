Александр Домогаров ищет свою дочь в трейлере сериала «Капкан на судью»

В сети появился трейлер 8-серийного детектива «Капкан на судью
» режиссёра Ярослава Мочалова
(«Знахарь
»).
Судья Нестеров — принципиальный и честный работник судебной системы. За годы службы он запомнился верностью правосудию, уникальным чутьем на настоящих преступников и щепетильным изучением доказательств вины осужденных. В день 55-летнего юбилея Нестерова родные, близкие, коллеги и друзья собираются у него дома. Во время торжества загадочным образом исчезает его дочь Аня.
В ситуации с пропажей человека наиболее важными являются первые 48 часов. За дело об исчезновении дочери уважаемого судьи берется лучший следователь полиции, майор Забелин. В ходе проведения розыскных мероприятий один за другим начинают выясняться темные секреты судьи Нестерова. Жизнь несовершеннолетней дочери Нестерова теперь напрямую зависит от того, сможет ли всеми уважаемый судья признаться в своей профессиональной ошибке.
Главные роли в проекте сыграли Александр Домогаров
, Виктория Толстоганова
, Александр Горбатов
, Ангелина Загребина
, Анна Завтур
, Татьяна Лялина
, Сергей Горошко
, Владимир Селезнёв
, Яков Шамшин
, Анатолий Петров
, Николай Мачульский
, Максим Леонидов
, Игорь Ботвин
и другие.
«Это история о душевных переживаниях человека — из-за определенных событий в его жизни он не находит себе места
, — говорит Александр Домогаров. — Мой герой никак не может на них повлиять, это вне его компетенции. Он просто поставлен перед фактом и вынужден предпринимать хоть что-то, чтобы спасти близких и родных людей. На площадке сериала мы вместе с режиссером искали, как интереснее показать душевные терзания моего персонажа и к какой точке привести его сюжетную линию
».
Премьера детективного сериала «Капкан на судью
» состоится 15 июля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Затем проект выйдет в эфире Первого канала.
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