Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Дитя джунглей»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Домогаров ищет свою дочь в трейлере сериала «Капкан на судью»

13 июля
2022 год

Новости кино >>
13 июля 2022

В сети появился трейлер 8-серийного детектива «Капкан на судью» режиссёра Ярослава МочаловаЗнахарь»).


Судья Нестеров — принципиальный и честный работник судебной системы. За годы службы он запомнился верностью правосудию, уникальным чутьем на настоящих преступников и щепетильным изучением доказательств вины осужденных. В день 55-летнего юбилея Нестерова родные, близкие, коллеги и друзья собираются у него дома. Во время торжества загадочным образом исчезает его дочь Аня.

В ситуации с пропажей человека наиболее важными являются первые 48 часов. За дело об исчезновении дочери уважаемого судьи берется лучший следователь полиции, майор Забелин. В ходе проведения розыскных мероприятий один за другим начинают выясняться темные секреты судьи Нестерова. Жизнь несовершеннолетней дочери Нестерова теперь напрямую зависит от того, сможет ли всеми уважаемый судья признаться в своей профессиональной ошибке.

Александр Домогаров ищет свою дочь в трейлере сериала «Капкан на судью»

Главные роли в проекте сыграли Александр Домогаров, Виктория Толстоганова, Александр Горбатов, Ангелина Загребина, Анна Завтур, Татьяна Лялина, Сергей Горошко, Владимир Селезнёв, Яков Шамшин, Анатолий Петров, Николай Мачульский, Максим Леонидов, Игорь Ботвин и другие.

«Это история о душевных переживаниях человека — из-за определенных событий в его жизни он не находит себе места, — говорит Александр Домогаров. — Мой герой никак не может на них повлиять, это вне его компетенции. Он просто поставлен перед фактом и вынужден предпринимать хоть что-то, чтобы спасти близких и родных людей. На площадке сериала мы вместе с режиссером искали, как интереснее показать душевные терзания моего персонажа и к какой точке привести его сюжетную линию».

Премьера детективного сериала «Капкан на судью» состоится 15 июля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Затем проект выйдет в эфире Первого канала.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Домогаров попадет в «Капкан на судью»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Игорь БотвинАлександр Горбатов (II)Сергей ГорошкоАлександр ДомогаровАнна ЗавтурАнгелина ЗагребинаМаксим ЛеонидовТатьяна ЛялинаНиколай МачульскийЯрослав МочаловАнатолий ПетровВладимир Селезнёв (II)Виктория ТолстогановаЯков Шамшин
фильмы
Капкан на судью

фотографии >>
Александр Домогаров ищет свою дочь в трейлере сериала «Капкан на судью» фотографии
Александр Домогаров ищет свою дочь в трейлере сериала «Капкан на судью» фотографии
Александр Домогаров ищет свою дочь в трейлере сериала «Капкан на судью» фотографии
Александр Домогаров ищет свою дочь в трейлере сериала «Капкан на судью» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Дитя джунглей»

Скорбим

Тыну Саар
12 июля ушёл из жизни актёр Тыну Саар.
Юрий Мажуга
11 июля ушёл из жизни актёр Юрий Мажуга.
Алексей Шумков
11 июля ушёл из жизни актёр Алексей Шумков.

День рождения >>

Мария Виноградова
Борис Клюев
Наталия Курдюбова
Владимир Лаптев
Борис Новиков
Михаил Пуговкин
Анна Снаткина
Вадим Утенков
Алла Фомичева
Мурилу Бенисиу
Каролина Грушка
Мишель Константен
Жак Перрен
Эшли Скотт
Харрисон Форд
Роберт Форстер
все родившиеся 13 июля >>

Афиша кино >>

Забытое чудо
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Шербурские зонтики
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, ФРГ, 1964
Алёша Попович и Тугарин Змей
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2004
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2007
Спайс бойз
драма, молодежный фильм, триллер, фильм ужасов
Беларусь, 2019
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
комедия, семейное кино, сказка
Россия, 2006
Красная черепаха
драма, притча
Франция, 2016
Месть Банши
боевик, триллер
США, 2022
Одержимая
нуар (черный фильм), триллер, эротика
Россия, 2022
Открытое море: Монстр глубины
триллер
Австралия, 2022
Самый лучший друг
драма, фильм о животных
США, 2018
Страна Саша
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram