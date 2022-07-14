Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов расследуют новые дела в продолжении «Все как у людей»

По сюжету, еще не оправившись от потрясения после нападения бывшего мужа, следователь СК Кира Ардова (Ломоносова) находит спасение в работе. Вместе с оперативником Олегом Вебером (Ульянов) она расследует новое дело – в лесу найдена девушка, потерявшая память. Кроме этого героям придется распутать целую череду преступлений: убийства на съемках сериала, покушение на жизнь руководителя группы поисковиков, подделка картин в местной галерее. А в личной жизни у Киры и Олега все как у людей – после неудачного опыта обоим непросто начать новые отношения.
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