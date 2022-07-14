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Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов расследуют новые дела в продолжении «Все как у людей»

14 июля
2022 год

Новости кино >>
14 июля 2022
Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов приступили к съемкам во втором сезоне мелодрамы «Все как у людей». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера проекта.

Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов расследуют новые дела в продолжении «Все как у людей»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету, еще не оправившись от потрясения после нападения бывшего мужа, следователь СК Кира Ардова (Ломоносова) находит спасение в работе. Вместе с оперативником Олегом Вебером (Ульянов) она расследует новое дело – в лесу найдена девушка, потерявшая память. Кроме этого героям придется распутать целую череду преступлений: убийства на съемках сериала, покушение на жизнь руководителя группы поисковиков, подделка картин в местной галерее. А в личной жизни у Киры и Олега все как у людей – после неудачного опыта обоим непросто начать новые отношения.

В актерский состав проекта также вошли Михаил Евланов, Дмитрий Орлов, Кирилл Гребенщиков, Глафира Тарханова, Инга Оболдина, Сергей Плотников, Анатолий Горячев, Анатолий Котенев, Илья Любимов и Александр Яцко. Съемки сериала проходят в Москве и Тарусе.
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№ 2
Шустик-Дашустик   14.07.2022 - 09:31
Ну, кстати, когда-то в детстве залипала вместе с бабушкой на подобные проекты по второму каналу - нормальная жвачка, чтобы расслабить мозг читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   14.07.2022 - 08:47
ну не знаю, какое-то такое себе. актеры совсем не вдохновляют. ну типичные расследовательские дела - уже точно не очень. но всегда найдется зритель и на такой сериал читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Анатолий ГорячевКирилл ГребенщиковМихаил ЕвлановАнатолий КотенёвОльга ЛомоносоваИлья ЛюбимовИнга ОболдинаДмитрий ОрловСергей Плотников (II)Глафира ТархановаДмитрий УльяновАлександр Яцко
фильмы
Всё как у людейВсё как у людей-2

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