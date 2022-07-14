Девочка, мальчик, робот и постапокалипсис в новой работе Синъитиро Ватанабэ

На 26-м кинофестивале Fantasia International в канадском Монреале 23 июля покажут 20-минутную короткометражку «Девочка встречает мальчика и робота» за авторством легендарного Синъитиро Ватанабэ, поставившего культовых «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу».
Работа Ватанабэ станет частью китайской анимационной антологии TAISU, над которой трудились режиссеры из Японии, США и, собственно, Китая. Расскажет аниме о постапокалиптическом мире, в котором люди почти вымерли, а обветшалые машины по инерции продолжают функционировать. Потерявшая память девочка путешествует по руинам цивилизации и сталкивается с дружелюбным роботом, тоже страдающим от амнезии. Позднее к ним присоединяется одичавший юноша, занимающийся поисками Кристалла Времени: этот артефакт должен помочь восстановить забытое прошлое.
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