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Деконструкция «Дитя джунглей»
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Девочка, мальчик, робот и постапокалипсис в новой работе Синъитиро Ватанабэ

14 июля
2022 год

Новости кино >>
14 июля 2022

На 26-м кинофестивале Fantasia International в канадском Монреале 23 июля покажут 20-минутную короткометражку «Девочка встречает мальчика и робота» за авторством легендарного Синъитиро Ватанабэ, поставившего культовых «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу».


Работа Ватанабэ станет частью китайской анимационной антологии TAISU, над которой трудились режиссеры из Японии, США и, собственно, Китая. Расскажет аниме о постапокалиптическом мире, в котором люди почти вымерли, а обветшалые машины по инерции продолжают функционировать. Потерявшая память девочка путешествует по руинам цивилизации и сталкивается с дружелюбным роботом, тоже страдающим от амнезии. Позднее к ним присоединяется одичавший юноша, занимающийся поисками Кристалла Времени: этот артефакт должен помочь восстановить забытое прошлое.

Девочка, мальчик, робот и постапокалипсис в новой работе Синъитиро Ватанабэ

Роли озвучивают сэйю Коити Ямадэра (протагонист Спайк Шпигель и разумный корги Эйн из «Ковбоя Бибопа»), Мисаки Куно (говорящая свинья Хоук из «Семи смертных грехов», небольшая роль Джи Джи Кей из «Кэрол и Тьюздей» все того же Ватанабэ) и Юма Утида (Кё Сома из «Корзинки фруктов» и Мэгуми Фусигиро из «Магической битвы»).
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Девочка, мальчик, робот и постапокалипсис в новой работе Синъитиро Ватанабэ фотографии
Девочка, мальчик, робот и постапокалипсис в новой работе Синъитиро Ватанабэ фотографии
Девочка, мальчик, робот и постапокалипсис в новой работе Синъитиро Ватанабэ фотографии
Девочка, мальчик, робот и постапокалипсис в новой работе Синъитиро Ватанабэ фотографии
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Деконструкция «Дитя джунглей»

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