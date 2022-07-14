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Оператор Владислав Опельянц снимет свой первый режиссерский проект в Мексике

14 июля
2022 год

Новости кино >>
14 июля 2022
Известный оператор Владислав Опельянц, отмеченный призом Высшей Технической Комиссии 74-го Каннского кинофестиваля за «Петровых в гриппе», дебютирует в режиссуре с фильмом «Мария», съемки которого пройдут в Мексике. Проект был представлен на питчинге игровых дебютов в Минкультуры.

Оператор Владислав Опельянц снимет свой первый режиссерский проект в Мексике
фото: gtrk-kostroma.ru

По сюжету в перестрелке во время праздника дождя в небольшом мексиканском городе от рук полицейского гибнет ребенок. Прилетевшая из заснеженной северной глубинки Мария, мать Александра, ищет сына, но не находит – все глубже погружаясь в пучину яркой и беспощадной изнанки мексиканских трущоб. Это история, вдохновленная реальными событиями 2012 года, когда в Мексике погиб акробат Антон Алферов, представляет собой жестокий и трогательный путь матери – от тревоги и отчаяния к духовному перерождению. В качестве кинематографических референсов авторы выделяют «Город бога», «Вавилон», «Сука любовь».

Художественным руководителем фильма стал Федор Бондарчук, чью картину «Вторжение» Опельянц снимал как оператор. Продюсером «Марии» выступает Петр Ануров, а с мексиканской стороны — Моника Лосано. Компания «Централ Партнершип» подключилась к проекту как дистрибьютор и соинвестор. Бюджет копродукционной ленты оценивается в 200 миллионов рублей.
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