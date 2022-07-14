Кирилл Кяро сыграет «Юру дворника»

Кирилл Кяро
сыграет в фильме «Юра дворник
», сюжет которого основан на реальной истории уфимского дворника Юрия Ветлугина, неожиданно ставшего фотомоделью и героем сети. Проект режиссера Виталия Новикова
был представлен на питчинге
игровых дебютов в Минкультуры.
В фокусе окажется не только Юрий, но и фотограф Рома, который одним снимком превратил дворника c 3-й группой инвалидности в знаменитость. Рома убежден, что Балабанов
— главный враг современного человека, потому что сила уже давно не в правде, сегодня никто не хочет быть самим собой, и фотограф легко сделает из тебя другого человека. Именно так Рома и поступает с обычным дворником Юрой и устраивает ему фотосессию в стиле GQ. Решив финансовые и бытовые проблемы мужчины, Рома делает из Юры «брендового человека», хотя тому совершенно не нужна была какая-то слава.
Кяро сыграет Юрия, кто именно воплотит образ Романа, пока не сообщается. В качестве референса отмечена лента «1+1
». Художественным руководителем проекта выступает Игорь Толстунов
, продюсером — Роксана Санкина
. Сценарий «Юры дворника» написал Дмитрий Кирюшкин
. За производство отвечает компания «Дудка Филмс», для которой этот фильм станет первым полным метром.
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