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Кирилл Кяро сыграет «Юру дворника»

14 июля
2022 год

Новости кино >>
14 июля 2022
Кирилл Кяро сыграет в фильме «Юра дворник», сюжет которого основан на реальной истории уфимского дворника Юрия Ветлугина, неожиданно ставшего фотомоделью и героем сети. Проект режиссера Виталия Новикова был представлен на питчинге игровых дебютов в Минкультуры.

Кирилл Кяро сыграет «Юру дворника»

В фокусе окажется не только Юрий, но и фотограф Рома, который одним снимком превратил дворника c 3-й группой инвалидности в знаменитость. Рома убежден, что Балабанов — главный враг современного человека, потому что сила уже давно не в правде, сегодня никто не хочет быть самим собой, и фотограф легко сделает из тебя другого человека. Именно так Рома и поступает с обычным дворником Юрой и устраивает ему фотосессию в стиле GQ. Решив финансовые и бытовые проблемы мужчины, Рома делает из Юры «брендового человека», хотя тому совершенно не нужна была какая-то слава.

Кяро сыграет Юрия, кто именно воплотит образ Романа, пока не сообщается. В качестве референса отмечена лента «1+1». Художественным руководителем проекта выступает Игорь Толстунов, продюсером — Роксана Санкина. Сценарий «Юры дворника» написал Дмитрий Кирюшкин. За производство отвечает компания «Дудка Филмс», для которой этот фильм станет первым полным метром.
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№ 1
_elen_black_   14.07.2022 - 15:29
Весьма оригинальный и интересный, но в то же время, неожиданный образ для Кирилла Кяро. Очень хочется посмотреть, как он справится с такой ролью, поскольку раньше его герои были более закрытые в себе личности,... читать далее>>
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