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Артем Быстров воплотит образ Павла Клушанцева — основоположника жанра научной фантастики в кино

14 июля
2022 год

Новости кино >>
14 июля 2022
Артем Быстров исполнит ведущую роль в научно-фантастическом фильме «Планета». Прототипом главного героя станет советский режиссер Павел Клушанцев, который считается основоположником мировой научной кинофантастики. Проект был представлен на питчинге игровых дебютов в Минкультуры.

Артем Быстров воплотит образ Павла Клушанцева — основоположника жанра научной фантастики в кино
фото: Артем Быстров в сериале "Чиновница"

Сюжет основан на истории создания киноленты Клушанцева «Планета бурь», вышедшей в прокат в 1961-м — в год первого полета человека в космос. В фильме будут две повествовательные линии: первая посвящена съемкам картины, а вторая связана с фантастическими мирами, которые представляет себе главный герой, размышляя, какой может быть жизнь на других планетах. Основной конфликт заключается в противостоянии главного героя мнению коллег по цеху и научного сообщества, утверждающего, что его мечты не имеют научного обоснования. Во время производства планируется совмещение современных технологий кинопроизводства и приемов, придуманных самим Клушанцевым.

За режиссуру отвечает дебютант Михаил Архипов, отмеченный главным призом «Кинотавра-2019» за короткометражную ленту «Топливо». Художественным руководителем проекта выступает Юрий Быков, а продюсированием занимается Андрей Новиков. Съемки пройдут в Петербурге в павильонах студий «Лендок» и «Ленфильм».

Заявленный бюджет фильма «Планета» составляет 72 миллиона рублей, у министерства авторы запрашивают 50 миллионов.
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Михаил АрхиповЮрий БыковАртём БыстровПавел КлушанцевАндрей Новиков (II)
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