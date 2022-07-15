«Экипаж 314» вернется со вторым сезоном

Продолжение сериала от продюсеров Сергея Сельянова и Максима Уханова расскажет о летней службе тройки полицейского экипажа (Саныча, Валеры и Лёни), которая пройдет совсем не так как они хотели — отдохнуть и насладиться теплыми деньками у них не получится. Им придется снова посетить «проклятую» квартиру 37, найти двойника знаменитого певца и спасти юбилей губернатора Бобровска, сойтись в схватке за честь и достоинство с элитным столичным отрядом, обмануть дьявола, поймать гениального хакера и найти приключение на голову даже в бане.
Во втором сезоне появится новый и любимый ПЭПСами герой — Люба, повариха в местном кафе, а из предыдущего сезона вернется Дед в исполнении Юрия Горина.
Съемки второго сезона «Экипажа 314» пройдут в России и Беларуси и продлятся до конца лета.
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