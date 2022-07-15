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«Экипаж 314» вернется со вторым сезоном

15 июля
2022 год

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15 июля 2022

Степан Абрамов, Максим Ковалевский и Андрей Харыбин приступили к съемкам во втором сезоне комедии «Экипаж 314». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, который занимается производством проекта совместно с кинокомпанией СТВ.

«Экипаж 314» вернется со вторым сезоном
фото: Пресс-служба Okko


Продолжение сериала от продюсеров Сергея Сельянова и Максима Уханова расскажет о летней службе тройки полицейского экипажа (Саныча, Валеры и Лёни), которая пройдет совсем не так как они хотели — отдохнуть и насладиться теплыми деньками у них не получится. Им придется снова посетить «проклятую» квартиру 37, найти двойника знаменитого певца и спасти юбилей губернатора Бобровска, сойтись в схватке за честь и достоинство с элитным столичным отрядом, обмануть дьявола, поймать гениального хакера и найти приключение на голову даже в бане.

Во втором сезоне появится новый и любимый ПЭПСами герой — Люба, повариха в местном кафе, а из предыдущего сезона вернется Дед в исполнении Юрия Горина.

Съемки второго сезона «Экипажа 314» пройдут в России и Беларуси и продлятся до конца лета.
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№ 1
_elen_black_   15.07.2022 - 18:01
Хороший комедийный сериал, с ненавязчивым, но довольно креативным сюжетом. Смотрели после работы с мужем по вечерам, отличный вариант для семейного отдыха, мои рекомендации) читать далее>>
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