Юрий Кузнецов простит Алексея Филимонова в полнометражном дебюте Глеба Росса «Любовь долготерпит»

анонс

Это полнометражный дебют известного театрального режиссера

Фильм поставит призер конкурса короткого метра на «Кинотавре-2019» Михаил Архипов

Артем Быстров воплотит образ Павла Клушанцева — основоположника жанра научной фантастики в кино

14 июля

Кирилл Кяро сыграет «Юру дворника»

На экраны перенесут историю уфимского дворника Юрия Ветлугина, который неожиданно стал фотомоделью