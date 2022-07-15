Юрий Кузнецов простит Алексея Филимонова в полнометражном дебюте Глеба Росса «Любовь долготерпит»

Алексей Филимонов
и Юрий Кузнецов
сыграют в полнометражном дебюте Глеба Росса
«Любовь долготерпит». Проект был представлен на питчинге
игровых дебютов в Минкультуры.
Картина, основанная на реальных событиях, посвящена теме прощения, милосердия и любви. По сюжету Георгий прощает убийцу дочери Ивана и переписывается с ним. По завершении тюремного срока прощенный поселяется у простившего. Когда однажды находят мертвую девушку, местные подозревают, что в ее смерти виноват бывший заключенный. Однако старик встает на его защиту.
В фильме также заняты Роза Хайруллина
в качестве Светланы и Варвара Шмыкова
в роли Марьяши. Сценарий написали сам режиссер и Слава Росс
, последний также выступит продюсером. Художественным руководителем является Александр Котт
. Локациями послужат тюрьма, лес и монастырь.
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