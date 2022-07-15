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Юрий Кузнецов простит Алексея Филимонова в полнометражном дебюте Глеба Росса «Любовь долготерпит»

15 июля
2022 год

Новости кино >>
15 июля 2022
Алексей Филимонов и Юрий Кузнецов сыграют в полнометражном дебюте Глеба Росса «Любовь долготерпит». Проект был представлен на питчинге игровых дебютов в Минкультуры.

Юрий Кузнецов простит Алексея Филимонова в полнометражном дебюте Глеба Росса «Любовь долготерпит»

Картина, основанная на реальных событиях, посвящена теме прощения, милосердия и любви. По сюжету Георгий прощает убийцу дочери Ивана и переписывается с ним. По завершении тюремного срока прощенный поселяется у простившего. Когда однажды находят мертвую девушку, местные подозревают, что в ее смерти виноват бывший заключенный. Однако старик встает на его защиту.

В фильме также заняты Роза Хайруллина в качестве Светланы и Варвара Шмыкова в роли Марьяши. Сценарий написали сам режиссер и Слава Росс, последний также выступит продюсером. Художественным руководителем является Александр Котт. Локациями послужат тюрьма, лес и монастырь.
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№ 1
_elen_black_   15.07.2022 - 14:50
Глубоко психологический проект, который, непременно, станет полезным, особенно если тщательно проникнуть во всю его мысль, переданную создателями. Фильм обязателен к просмотру многим, кто переживал или... читать далее>>
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фотографии >>
Юрий Кузнецов простит Алексея Филимонова в полнометражном дебюте Глеба Росса «Любовь долготерпит» фотографии
Юрий Кузнецов простит Алексея Филимонова в полнометражном дебюте Глеба Росса «Любовь долготерпит» фотографии
Юрий Кузнецов простит Алексея Филимонова в полнометражном дебюте Глеба Росса «Любовь долготерпит» фотографии
Юрий Кузнецов простит Алексея Филимонова в полнометражном дебюте Глеба Росса «Любовь долготерпит» фотографии
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