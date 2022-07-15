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Юрий Муравицкий снимет детективную комедию «Исчезнувший велосипедист»

15 июля
2022 год

Новости кино >>
15 июля 2022

Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий дебютирует в кино с полным метром. Будущая лента «Исчезнувший велосипедист» производства компании Ark Pictures была представлена на питчинге игровых дебютов в Минкультуры.

За основу сюжета взята задача № 157 из постсоветского учебника по математике для пятого класса, согласно которой в пункте С постоянно встречаются пешеход и велосипедист. Но однажды последний исчезает, и история с появлением следователя превращается в детектив.

Юрий Муравицкий снимет детективную комедию «Исчезнувший велосипедист»

По жанру ожидается детективная комедия с элементами триллера и анимационными эпизодами. По словам режиссера, лента сочетает «разные периоды советской и постсоветской реальности». Для создания настроения автор вдохновлялся работами Уэса Андерсона, братьев Коэн, «Городом Зеро» и советскими фильмами вроде «Берегись автомобиля».

Съемки пройдут в Москве и Карелии. Художественным руководителем выступит Владимир Котт, а продюсером — Егор Одинцов. Релиз запланирован в кинотеатре «Пионер» и на видеосервисе START. У ведомства запрашивается сумма в 43 млн рублей, общий бюджет составляет более 63 млн.
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№ 1
_elen_black_   15.07.2022 - 15:07
Действительно, в современных учебниках учеников начальной школы встречаются такие задачи, которые могут послужить мотивом для создания не только сериала) Порой попадаются такие задания, что просто нет... читать далее>>
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Юрий Муравицкий снимет детективную комедию «Исчезнувший велосипедист» фотографии
Юрий Муравицкий снимет детективную комедию «Исчезнувший велосипедист» фотографии
Юрий Муравицкий снимет детективную комедию «Исчезнувший велосипедист» фотографии
Юрий Муравицкий снимет детективную комедию «Исчезнувший велосипедист» фотографии
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Деконструкция «Дитя джунглей»

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