Юрий Муравицкий снимет детективную комедию «Исчезнувший велосипедист»

Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий
дебютирует в кино с полным метром. Будущая лента «Исчезнувший велосипедист» производства компании Ark Pictures была представлена на питчинге
игровых дебютов в Минкультуры.
За основу сюжета взята задача № 157 из постсоветского учебника по математике для пятого класса, согласно которой в пункте С постоянно встречаются пешеход и велосипедист. Но однажды последний исчезает, и история с появлением следователя превращается в детектив.
По жанру ожидается детективная комедия с элементами триллера и анимационными эпизодами. По словам режиссера, лента сочетает «разные периоды советской и постсоветской реальности»
. Для создания настроения автор вдохновлялся работами Уэса Андерсона
, братьев Коэн
, «Городом Зеро
» и советскими фильмами вроде «Берегись автомобиля
».
Съемки пройдут в Москве и Карелии. Художественным руководителем выступит Владимир Котт
, а продюсером — Егор Одинцов
. Релиз запланирован в кинотеатре «Пионер» и на видеосервисе START. У ведомства запрашивается сумма в 43 млн рублей, общий бюджет составляет более 63 млн.
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