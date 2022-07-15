Юрий Муравицкий снимет детективную комедию «Исчезнувший велосипедист»

анонс

Юрий Кузнецов простит Алексея Филимонова в полнометражном дебюте Глеба Росса «Любовь долготерпит»

Фильм поставит призер конкурса короткого метра на «Кинотавре-2019» Михаил Архипов

Артем Быстров воплотит образ Павла Клушанцева — основоположника жанра научной фантастики в кино

14 июля

Кирилл Кяро сыграет «Юру дворника»

На экраны перенесут историю уфимского дворника Юрия Ветлугина, который неожиданно стал фотомоделью